부산교육청, 2026학년도 공립 초·특수교사 임용 1차 시험 합격자 439명 발표

과목별 선발 예정 인원 1.5배수 선발



2차 시험은 내년 1월 7∼9일 실시

부산시교육청(교육감 김석준)은 10일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 '2026학년도 공립 초등학교·특수학교 교사 임용후보자 선정경쟁 제1차 시험' 합격자 439명을 발표했다.

분야별 합격자는 과목별 만점의 40% 미만 득점자를 제외한 후 선발 예정 인원의 1.5배수로 선정됐다.

공립 초등교사 분야에서는 일반 255명 선발에 386명이, 장애 분야 21명 선발에는 9명이 합격했다.

특수학교 분야에서는 유치원 일반 9명 선발에 14명, 장애 분야 1명 선발에 1명이 각각 합격했다. 특수학교 초등 일반은 19명 선발에 29명이 1차 시험을 통과했으며, 장애 분야 2명 선발에는 합격자가 나오지 않았다.

1차 시험 합격자는 오는 11일부터 16일까지 증빙서류를 제출해야 하며, 세부 안내는 시교육청 홈페이지 고시/공고란에서 확인할 수 있다.

부산교육청은 내년 1월 7일부터 9일까지 2차 시험을 실시하고, 최종 합격자는 내년 1월 28일 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>