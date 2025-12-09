본문 바로가기
화순전남대병원, 최신 면역세포 치료 'CAR T' 가동

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.09 17:21

맞춤형 면역치료로 재발 혈액암 환자 새 희망

화순전남대학교병원 혈액내과 의료진.

화순전남대학교병원 혈액내과 의료진.

원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 혈액내과가 최신 면역세포 치료인 'CAR T(Chimeric Antigen Receptor T-cell) 세포치료'를 본격 시행했다고 9일 밝혔다.


CAR T 치료는 환자의 T세포를 추출해 암세포를 표적하도록 유전적으로 조작한 뒤 다시 투여하는 맞춤형 면역치료다.

이 치료법은 기존 항암화학요법이나 조혈모세포 이식에 반응하지 않는 '재발 불응성 미만성 거대 B-세포 림프종(Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL)'과 '재발 불응성 B-세포 급성 림프모구 백혈병(B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia, B-ALL) 환자에서 획기적인 효과를 보여 전 세계적으로 주목받고 있다. 현재 국내에서 사용되는 치료제는 킴리아 등이 대표적이다.


화순전남대병원은 안전한 치료를 위해 무균 세포처리 시설과 무균 병동을 구축하고, 다수의 CAR T 임상 경험을 바탕으로 '세포 수집-보관-투여-부작용 관리'까지 전 과정을 표준화했다.


특히 치료 후 발생할 수 있는 '사이토카인 방출증후군(CRS)'과 '신경독성(ICANS)'에 대응하기 위해 전문 의료진이 24시간 모니터링 체계를 운영하고 있다.

화순전남대병원은 이번 CAR T 치료 도입을 계기로 NK세포치료와 차세대 면역세포 치료 분야까지 확대하는 등 '지역 거점 정밀의료·면역세포치료센터'로 도약한다는 목표다.


민정준 병원장은 "CAR T치료는 기존 치료로 어려웠던 환자들에게 새로운 생존 가능성을 보여주는 혁신적 치료법이다"며 "지역 환자들이 수도권까지 이동하지 않고도, 최첨단 세포치료를 받을 수 있도록 치료 시스템을 더욱 고도화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

