춘천시, 2027년까지 생활권 교통사고 20% 줄인다

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2027년까지 생활권 교통사고 20% 감축 목표를 세우고 종합대책을 추진한다.

육동한 춘천시장이 9일 시청 브리핑룸에서 2026~2027 교통안전 개선계획을 발표하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장은 9일 시청 브리핑룸에서 2026~2027 교통안전 개선계획을 발표했다. 개선계획은 춘천경찰서, 한국교통안전공단 강원본부, 한국도로교통공단 강원지부와 함께 추진한다.

시는 최근 거두리 전동킥보드 사망사고, 춘천미술관 앞 학생 보행사고 등 생활권 중심의 사고 증가로 시민 불안이 커짐에 따라 전반적인 교통안전 정책을 '생활권 중심 체계'로 전환한다.

춘천시가 따르면 최근 3년간 교통사고 데이터를 분석한 결과, 전체 사고의 절반이 온의사거리·팔호광장·공지사거리·거두사거리 등 시가지 밀집지역에 집중된 것으로 나타났다. 사고다발 1위 지역은 온의사거리로 47건이 발생했고 팔호광장(42건)과 공지사거리(34건), 거두사거리(32건) 등이 뒤를 이었다.

특히 사망사고 50건 가운데 보행자 사고가 16건을 차지하고 자전거, 이륜차, 개인형 이동수단(PM) 등 새로운 이동수단 사고도 증가해 통학 출퇴근 특성을 고려한 관리대책이 시급한 상황이다.

이에 따라 시는 사고다발 1순위 지점부터 우선 개선한다. 팔호광장 온의·후평·퇴계사거리에 ITS 기반 신호체계를 조정하고 시설 정비를 추진한다.

또한 경찰 및 관계기관과 합동점검을 정례화해 현장에서 바로 개선방안을 찾아내는 시스템을 구축한다. 이어 2027년까지 사고다발지역 전체에 대해 단계적 정비도 이어간다.

보행자 안전을 위해 어린이보호구역 노인보호구역 등 32개 생활구간을 집중 정비하고 단속카메라 시선유도봉 차량유도선 등 안전시설도 확충한다.

시민 참여 기반의 안전문화 조성에도 나선다. 경로당, 어린이집 등 150곳에서 찾아가는 교통안전 교육을 실시하고 고령운전자 대상 운전능력 체험교육을 확대한다. 또한 안전신문고와 제안창구를 활성화해 시민 제보 기반의 위험요소 개선체계를 강화한다.

사고 원인을 근본적으로 해결하기 위해 제5차 교통분야 법정계획 수립과 주요 교차로 신호연동화 개선 용역을 추진해 과학적 분석을 기반으로 한 정책체계를 마련한다.

개인형 이동수단과 배달용 이륜차 사고 증가에 대응해 안전수칙 홍보 확대, 업체 간담회 정례화, PM 주차장 확충과 함께 춘천경찰서와 합동 단속을 강화해 이용자 안전을 체계적으로 관리한다.

육동한 춘천시장은 "사고가 반복되는 곳부터 확실하게 바꾸겠다"며 "도시 어디서나 시민이 안심하고 이동할 수 있도록 안전환경을 빠르게 개선해 나가겠다"고 말했다.





