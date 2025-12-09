본문 바로가기
이상일 용인시장 "환경공무관 근로여건 개선할 것"

정두환기자

입력2025.12.09 13:53

시계아이콘00분 19초 소요
환경공무관·업체 대표등과 소통 간담회

이상일 경기도 용인시장은 8일 생활폐기물 수집·운반 대행업체 환경공무관 및 업체 대표자 등과 소통간담회를 개최하고 근무 여건 개선 방안을 논의했다.


이상일 용인시장이 환경공무관과의 소통 간담회에서 시의 정책과 근로여건 개선 방안을 설명하고 있다. 용인시 제공

이상일 용인시장이 환경공무관과의 소통 간담회에서 시의 정책과 근로여건 개선 방안을 설명하고 있다. 용인시 제공

환경공무관들은 이날 간담회에서 ▲재활용 수거 집게 차량 교체 ▲공휴일 특별근무 일수 증가 ▲거리 진공청소기 추가 도입 등 효율적인 폐기물 수거와 근로환경의 개선 방안을 건의했다.

이 시장은 노후한 집게차 9대 중 5대를 내년 상반기에 교체할 수 있도록 적극적으로 검토하도록 지시하고, 거리 진공청소기 2대도 추가 도입하기로 했다.


이 시장은 "용인시를 깨끗하고 쾌적하게 만들어 주시는 환경공무관의 노고에 감사하다"며 "앞으로도 환경공무관 근로환경 개선을 위한 행정적 지원을 위해 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
