[오늘의신상]전세계 130병 한정…롯데免, 1.2억원 위스키 단독 론칭

롯데면세점은 프리미엄 스카치위스키 브랜드 '보모어(Bowmore)'의 초고가 프리미엄 위스키 'ARC-54'를 국내 단독으로 출시한다고 9일 밝혔다.

보모어는 스코틀랜드 아일라섬에서 1776년부터 위스키 증류소를 운영해 온 역사 깊은 브랜드로 독보적인 풍미를 자랑하는 피트 위스키의 대표주자다. 'ARC-54' 제품은 전 세계에서 130병만 한정 제작돼 희소성이 높다. 가격은 7만9000달러(약 1억2000만원)다. 롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점에서 각 1병씩 판매한다.

롯데면세점이 국내 단독으로 출시하는 1억2000만원짜리 프리미엄 위스키 '보모어 ARC-54'. 롯데면세점 제공

국내에서는 ARC-54의 18번과 99번 바틀을 만나볼 수 있다. 또 ARC-54는 롯데면세점 싱가포르 창이공항점과 호주 멜버른공항점에서도 각각 1병씩 판매 중이다.

ARC-54는 영국 스포츠카 브랜드 '애스턴 마틴(Aston Martin)'과의 협업으로 제작됐다. 애스턴 마틴의 하이퍼카 발키리에서 영감을 받아 내부 위스키가 흐르는 듯한 반사 효과를 구현한 독특한 보틀 디자인을 선보인다.

롯데인터넷면세점에서는 이날부터 보모어 위스키 기획전을 진행한다. 기획전에서는 위스키에 와인의 매력을 더한 컬렉션인 '아펠라시옹(Appellation)' 제품을 만나볼 수 있다. '보모어 14년 보르도 와인 캐스크 피니시'는 버번 캐스크에서 숙성한 위스키에 최고급 보르도 와인의 풍미를 더해 베리의 달콤함과 보모어 특유의 훈연향이 어우러진 특별한 맛을 선사한다. 이 밖에도 '보모어 16년 루비 포트 캐스크 피니시' '보모어 19년 피노누아 캐스크 피니시' 등 특별한 제품들이 준비돼 있다.

이정민 롯데면세점 상품부문장은 "전 세계에 130병밖에 없는 특별한 상품을 롯데면세점에서 국내 단독으로 판매할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 파트너사와의 협업을 통해 롯데면세점만의 특별한 상품을 지속적으로 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





