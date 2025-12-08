본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

하이트진로, 14년 만에 대표 교체…후임에 장인섭 총괄부사장 내정

구은모기자

입력2025.12.08 14:22

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하이트진로 가 장인섭 전무를 총괄부사장으로 승진시키고, 신임 대표이사로 내정하는 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 8일 밝혔다. 하이트진로 대표이사가 교체되는 것은 14년 만이다.


하이트진로, 14년 만에 대표 교체…후임에 장인섭 총괄부사장 내정
AD
원본보기 아이콘

업계 최초 100년 기업이 된 하이트진로는 국내 주류시장 정체를 극복하고 해외 시장에 적극 진출하기 위한 미래성장전략의 일환으로 임원인사를 실시, 다음 100년을 이끌 경영진을 새롭게 구성했다.

대표이사 등 주요 임원진의 세대교체를 통해 향후 경쟁력 제고에 집중한다는 전략이다.


이번 인사는 장인섭 부사장을 비롯해 관리, 영업, 생산 부문 신규 임원 4명이 포함됐다.


신규 대표이사는 오는 30일 임시주주총회 후에 이사회를 통해 선임될 예정이다.

하이트진로는 이번 정기 임원인사를 시작으로 경영 안정 및 내실 강화, 글로벌 성장전략 추진 등을 위한 조직 개편을 마무리할 계획이다.


한편, 임시주주총회에서 장인섭 부사장, 백명규 상무가 새롭게 사내이사로 선임될 예정이다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

비상계엄 1년 지났지만, 국회 경비체계 개선 입법은 '제자리'

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기