본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

해군, 신형 고속정 참수리 4척 통합진수식 개최

유제훈기자

입력2025.12.08 11:04

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해군과 방위사업청은 8일 오후 부산에 위치한 HJ중공업에서 신형고속정(PKMR) Batch-II 참수리-231·232·233·235호정 통합진수식을 거행했다고 밝혔다. 신형 고속정 230t급으로 길이는 45m에 달한다.


진수식은 안상민(소장) 해군군수사령관을 주빈으로 지상혁(대령) 방위사업청 함정사업부장 직무대리, 유상철 HJ중공업 조선 부분 대표이사 등 민·관·군 관계자 70여 명이 참석했다. 함정 진수는 해군 관습에 따라 주빈인 안 사령관의 부인 김명아 여사가 함정에 연결된 진수줄을 절단했다.

해군, 신형 고속정 참수리 4척 통합진수식 개최
AD
원본보기 아이콘

신형 고속정(PKMR) Batch-I/II는 130㎜ 유도 로켓, 탐색레이더, 전자광학추적장치 및 76㎜ 함포를 탑재해 기존 고속정(150t급, 참수리(PKM)보다 전투 능력이 강화됐다. 이를 통해 전력화 이후 전방 해역에 배치돼 연안 감시와 침투 세력을 차단·격멸하는 임무를 수행한다.

이번에 진수된 참수리-231·232·233·235호정은 신형 고속정 Batch-II의 1~4번 함정으로 기존에 배치 운용 중인 신형 고속정 Batch-I와 비교해 전투체계 및 사용자 운용성이 향상됐다. 아울러 130㎜ 유도 로켓과 12.7㎜ 원격사격통제체계에 대한 통제·발사기능을 전투체계와 통합하고, 항 재밍 능력을 포함한 전자전 대응능력도 강화됐다.


안 사령관은 축사에서 "우리 손으로 다시 태어난 최신예 고속정은 선배 전우들의 해양 수호 의지를 이어받아 최첨단 전투 체계와 정밀한 전자전장비, 대유도탄기만체계를 바탕으로 부여된 임무를 완벽하게 수행할 것"이라고 말했다.


한편 참수리-231·232·233·235호정은 시운전 기간을 거쳐 내년 8월부터 11월까지 순차적으로 해군에 인도되며, 전력화 과정을 거쳐 실전 배치될 예정이다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

트뤼도와 볼 맞대며 '다정샷'…日 방문 케이티 페리, 열애 공식화

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

새로운 이슈 보기