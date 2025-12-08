본문 바로가기
미국 '히트메이커' 시상식서 로제·케데헌 가수들 수상

이이슬기자

입력2025.12.08 10:38

로제. 더블랙레이블 제공

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 '2025 히트메이커 시상식'에서 '올해의 글로벌 히트메이커' 상을 받았다.


6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 시상식에서 트로피를 받은 그는 "지난 1년간 상상도 못 했던 일들이 폭발하듯 일어났다"며 "'아파트'가 쏟아지는 사랑을 받는 과정을 지켜보는 게 즐거웠다"고 말했다. 이어 "소속사 더블랙레이블과 저의 멘토 테디 프로듀서께 감사하다"고 했다.

로제는 '아파트'로 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)에서 K팝 아티스트 최초로 '올해의 노래(Song of the Year)'를 수상했으며 제68회 그래미 어워즈에서는 '올해의 노래', '올해의 레코드', '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 등 주요 부문 후보에 올랐다.


넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 가상 걸그룹 헌트릭스의 목소리를 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 '올해의 케이팝 데몬 히트메이커'로 선정됐다.


헌트릭스의 곡 '골든'은 제68회 그래미 어워즈에서 '올해의 노래', '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스', '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어', 데이비드 게타 리믹스 버전의 '베스트 리믹스드 레코딩' 등 여러 부문의 후보로 지명됐다.

히트메이커는 미국 엔터테인먼트 매체 버라이어티가 매년 음악 산업에서 두드러진 성과를 낸 뮤지션과 제작자를 선정해 시상하는 행사다. 올해는 사브리나 카펜터가 '히트메이커 오브 더 이어', 테이트 맥레이가 '파워하우스 오브 더 이어', 알렉스 워런이 '브레이크스루 오브 더 이어'를 수상했고, 타일러 더 크리에이터가 '이노베이터 오브 더 디케이드'에 선정됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
