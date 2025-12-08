본문 바로가기
한화그룹, 연말 이웃돕기 성금 40억원 기탁

심성아기자

입력2025.12.08 08:23

00분 33초 소요
2003년부터 20여년간 이어온 나눔
'함께 멀리' 철학 기반 사회공헌 지속

한화 그룹이 사회복지공동모금회에 이웃돕기성금 40억원을 기탁했다. 한화그룹은 사회공헌 철학인 '함께 멀리' 가치를 기반으로 2003년부터 20여년간 사회복지공동모금회 성금 기탁을 이어오고 있다. ㈜한화, 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화토탈에너지스, 한화생명, 한화손해보험 등 6개 계열사가 이번 기부에 참여했다.

김승연 한화그룹 회장. 한화

김승연 한화그룹 회장. 한화

원본보기 아이콘

한화는 연말을 맞아 각 지역에 분포된 사업장과 연계해 다양한 지역사회 나눔 활동을 전개하고 있다. 한화에어로스페이스는 거동이 불편한 어르신을 위한 이동 지원 '구르미카' 사업과 김장·방한용품 나눔을 진행한다. 한화생명 임직원들은 '오렌지 산타' 활동으로 지역아동센터를 찾아 선물을 전달한다. 한화갤러리아를 비롯한 유통·서비스·기계 부문은 통합 사회공헌 프로젝트 '월간 한 모금'을 통해 장애·희귀질환 아동 의료비를 지원한다.


한화는 그룹 차원에서도 다채로운 사회공헌 활동을 진행하고 있다. ▲친환경 학습환경 개선 프로젝트 '맑은학교 만들기' ▲미래 과학 인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌' ▲청소년 아이디어 경진대회 '한화 사이언스 챌린지' ▲'한화 점자달력' 등 여러 경로를 통해 미래세대 육성과 사회적 약자 배려에 기여하고 있다.

한화그룹 관계자는 "성금이 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 사회공헌 철학인 '함께 멀리' 가치 아래 사회적 약자와 지역사회를 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
