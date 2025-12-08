본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

수단 유치원·병원 공격…"사망자 79→114명 늘어"

차민영기자

입력2025.12.08 06:30

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

드론 공습 사망자 계속 증가
114명 중 63명이 어린이
기근 심각…"외면하지 말아야"

수단에서 잔혹한 내전이 이어지는 가운데 반군 신속지원군(RSF)에 억류됐던 한 여성이 지난달 15일(현지시간) 북다르푸르 타윌라 실향민 캠프에서 물통을 나르고 있다. 로이터연합뉴스

수단에서 잔혹한 내전이 이어지는 가운데 반군 신속지원군(RSF)에 억류됐던 한 여성이 지난달 15일(현지시간) 북다르푸르 타윌라 실향민 캠프에서 물통을 나르고 있다. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아프리카 수단 중남부 지역에서 유치원, 병원 등 시설이 공격당한 데에 따른 사망자가 100명을 넘어선 것으로 알려졌다.


7일(현지시간) UPI통신에 따르면 수단 외교부는 지난 5일 수단 중남부 남코르도판주(州) 칼로기 마을에서 발생한 드론 공습의 사망자가 114명으로 늘었다고 발표했다. 전날 집계 79명에서 늘어난 것이다.

수단 외교부는 반군 신속지원군(RSF)을 공격 주체로 지목하며 "테러리스트 RSF가 수단 지역사회를 대상으로 집단학살 작전을 계속하고 있다"고 규탄했다.


사망자 114명 중 63명이 어린이로, 부상자도 71명에 달한다고 신화통신은 무함마드 이브라힘 압델 카림 주지사의 성명을 인용해 보도했다.


지난 5일 첫 번째 공습 후 지역 주민들이 유치원 건물로 대피하자 이 곳을 겨냥한 추가 공격이 이뤄졌으며, 병원과 정부청사를 표적으로 로켓도 발사된 것으로 알려졌다.

RSF가 지난 10월 말 정부군의 서부 최후 거점이던 북다르푸르주 알파시르를 점령한 이후 코르도판 지역에서는 정부군과 반군의 전장이 옮겨지며 최근 몇 주간 민간인 수백 명이 사망했다.


1956년 독립 이후 잦은 내전과 정치 불안을 겪은 수단에서는 2023년 4월 15일 정부군과 RSF 사이에 내전이 발발해 31개월 넘게 이어지고 있다.


기근 문제도 심각하다. 유엔 세계식량계획(WFP)에 따르면 수단 시민 수십만명이 구호 물자 부족 등으로 기아 상태로 내몰린 상태다.


레니 킨즐리 WFP 수단 담당 대변인은 이날 NBC방송과의 인터뷰에서 "수단은 오늘날 세계 최대 규모의 인도주의 위기에 직면했다"며 "위기의 규모와 심각성은 그동안 우리가 본 적 없는 수준으로 더는 잊히거나 외면받아서는 안 된다"고 말했다.


경제매체 CNBC는 국제 기아·식량위기 평가 기준인 '통합식량안보단계분류(IPC)' 최신 평가를 인용해 현재 최소 2120만명이 극심한 식량 불안정 상태라고 짚었다. 이는 수단 전체 인구의 약 45%에 해당한다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 논란 겨냥해 이재명 직격 "대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

조진웅, 과거 보도로 은퇴…법조계 "이건 처벌이 아니라 생매장"

"징역 8년이 말이 되나요?" 나나, 아동 성폭력 판결에 분노

"합의도 없는데 왜 보냈나"…박나래 母, 전 매니저에 2000만원 송금 논란

"의대 자퇴" 아들 vs "절대 안 돼" 아버지…'묻지마 의대'가 낳은 갈등

'큰 손' 연기금, 코스닥 807억 쏟아 부었다…싹쓸이 종목들 보니

'새벽배송 금지 반대' 국회 청원 5만명 돌파…소관 상임위 회부 전망

새로운 이슈 보기