원·달러 환율 4.7원 내린 1468.8원 마감

김유리기자

입력2025.12.05 15:37

5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 4.7원 내린 1468.8원에 마감했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

