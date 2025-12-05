원·달러 환율 4.7원 내린 1468.8원 마감

5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 4.7원 내린 1468.8원에 마감했다.
2025년 12월 05일(금)
5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 4.7원 내린 1468.8원에 마감했다.
