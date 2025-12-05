본문 바로가기
남양주시, 신한금융그룹과 8500억 ‘AI 인피니티 센터’ 투자 협약 체결

이종구기자

입력2025.12.05 14:41

신한금융,'AI 인피니티 센터' 남양주 왕숙산단에 조성
주광덕 시장 "놀랄만한 특별·적극적 행정지원 제공" 약속

경기 남양주시(시장 주광덕)는 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지 내 'AI 인피니티 센터' 투자유치를 위한 업무협약을 체결했다.

주광덕 남양주시장(오른쪽)이 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지 내 'AI 인피니티 센터' 투자유치를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장(오른쪽)이 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지 내 'AI 인피니티 센터' 투자유치를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 남양주시 제공

이번 협약은 신한금융그룹의 금융 AI 선도기술 확보를 위한 핵심 사업으로, 시는 약 8500억원 규모의 민간 투자를 통해 왕숙 도시첨단산업단지의 경쟁력을 강화하고 첨단 금융·AI 산업 기반을 조성하는 데 속도를 낼 계획이다.


신한금융그룹 'AI 인피니티 센터'는 왕숙 도시첨단산업단지 내 약 9만7000㎡ 부지에 조성되며 △AI 데이터센터 △업무시설 △R&D 연구시설 등으로 구성된다.

센터가 완공되면 신한금융그룹 임직원과 협력사 직원 등 500여 명이 상주하게 돼 실제 금융권의 AI 기술 개발·운영이 이뤄지는 핵심 업무 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.


이날 협약식에 참석한 주광덕 시장은 "오늘 협약을 통해 남양주시는 다산 정약용의 혁신철학을 미래지향적으로 실현하고, 신한금융그룹은 AI 금융산업의 선도기업으로 거듭날 수 있는 계기가 되었다"며 "남양주를 선택한 신한금융그룹에 놀랄만한 특별한 혜택과 적극적 행정지원을 제공하겠다"고 말했다.


정상혁 은행장은 "AI 기반 금융ㆍ행정의 혁신 생태계를 구축해, 일자리 창출과 지역인재육성을 통한 남양주시의 발전에 신한이 함께 하겠다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지 내 'AI 인피니티 센터' 투자유치를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 신한금융그룹과 왕숙 도시첨단산업단지 내 'AI 인피니티 센터' 투자유치를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

남양주시는 왕숙 도시첨단산업단지에 대한 산업단지 지정 행정절차를 내년 상반기 내 마무리하고 이후 대규모 투자설명회를 개최하는 등 본격적인 기업유치 활동에 나설 계획이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

