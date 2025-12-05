전기차인프라조합, 경형 전기화물차 보급 업무협약

친환경 전기차 전환 협력

한국전기차인프라서비스 사업협동조합(조합)은 미르식스·KC전기자동차판매와 함께 경형 전기화물차 보급사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

(왼쪽부터) 우경택 미르식스 대표, 황인환 한국전기차인프라서비스사업조합 이사장, 김문정 KC전기자동차판매 대표가 경형 전기화물차 보급사업 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 중기중앙회 AD 원본보기 아이콘

서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 이번 협약은 소상공인·자영업자가 사용 중인 내연기관 화물차를 친환경 전기차로 전환할 수 있도록 지원 체계를 마련하기 위해 체결됐다.

협약을 통해 공급되는 'KC-1'(가칭)은 2인승 경형 전기밴으로, 카고·탑차·픽업 등 다양한 모델로 구성돼 업종별 운송 특성에 따라 선택할 수 있다. 정부·지자체 보조금, 중기중앙회 회원 할인 혜택 등을 활용해 차량을 합리적인 가격으로 공급하고 보조금 신청 안내와 등록·출고 절차를 지원해 전환 과정의 행정 부담을 줄일 예정이다.

아울러 중기중앙회 전국 15개 지역본부와 협동조합 네트워크를 활용해 보급사업을 홍보하고, 회원들의 차량 도입 수요를 취합해 적절한 공급이 이뤄지도록 지원한다.

미르식스와 KC전기자동차판매는 차량 생산과 공급, 품질관리, 사후서비스(AS) 체계를 담당하고, 향후 냉동탑차 등 라인업 확대와 배터리 성능 개선, 충전 인프라 구축을 위한 기술 개발을 추진한다. 또 차량 도입 회원을 대상으로 운행·안전 교육도 정기적으로 제공해 사용자의 이해도를 높일 계획이다.

조합과 미르식스·KC전기자동차판매는 향후 2년간 공급 목표를 단계적으로 확대해 1년 차에 1000대, 2년 차에 2000대의 경형 전기화물차를 보급하는 것을 목표로 한다.

황인환 조합 이사장은 "기존 내연화물차를 전기차로 대체할 경우 1대당 연간 약 1t 이상의 탄소 배출량을 줄일 수 있고 보조금과 세제 혜택, 연료비·정비비 절감 효과로 총소유비용도 낮아지는 등 소상공인의 비용 절감과 친환경 전환에도 도움이 된다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>