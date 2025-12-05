양주시, 회천신도시 학부모 간담회…'도서관·청소년시설 확충' 의견 청취

양주시, 도둔초등학교 방문

경기 양주시가 지난 4일 도둔초등학교를 방문해 학부모들과 간담회를 열고, 회천신도시 학생과 청소년을 위한 교육·문화 기반시설 확충에 관한 다양한 의견을 청취했다.

회천신도시는 최근 인구 증가와 함께 아동·청소년을 위한 교육과 문화시설 수요가 빠르게 늘고 있어, 학부모들의 요구를 시정에 반영하기 위한 지속적인 소통이 필요한 상황이다.

이번 간담회에서 학부모들은 ▲회천신도시 내 도서관 신설 ▲청소년문화센터 등 청소년 이용시설 확충 ▲진로진학센터 운영 활성화 및 프로그램 확대 등 지역 청소년들의 성장 환경 개선과 학습권 보장을 위한 다양한 의견을 전달했다.

양주시 관계자는 "회천신도시 아이들과 청소년들이 지역 안에서 충분한 배움과 문화활동을 누릴 수 있도록 필요한 사항을 면밀히 검토하겠다"며 "진로와 진학 등 교육지원 서비스도 지속적으로 강화해 학생들의 미래 설계에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

양주시는 앞으로도 교육 현장의 목소리를 시정에 적극 반영하기 위해 학부모와의 소통을 강화해 나갈 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



