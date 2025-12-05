경찰, 中 온라인 쇼핑몰 모니터링…한국인 계정 판매글 삭제 요청

경찰청은 국제형사경찰기구(인터폴)를 통해 중국 대형 온라인 쇼핑몰 타오바오에 관련 게시물 삭제를 요청했다.

5일 경찰청에 따르면 온라인 모니터링을 통해 한국인의 무신사 계정 판매 게시물을 확인해 인터폴을 거쳐 타오바오에 삭제를 요구했다.

최근 타오바오에선 쿠팡은 물론 무신사, CJ올리브영 등에 가입한 한국인들의 계정이 판매되고 있어 논란이 일고 있다. 중국 판매자들은 한국인들의 아이디와 비밀번호뿐만 아니라 실명과 휴대전화 번호, 생년월일 등 민감한 정보까지 보유하고 있는 것으로 확인됐다.

쿠팡 관련 한국인 계정 판매 게시물은 이미 삭제된 상태였다. 경찰은 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 알려진 무단결제 사고 의심 사례들에 대한 수사에도 나섰다.

경찰청 관계자는 "해외사이트에 한국 계정 판매글이 있는지에 대해 계속 확인하고 있다"며 "관련 게시물이 발견되면 인터폴을 통해 지속적으로 삭제를 요청하고 있다"고 말했다.





