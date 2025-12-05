완주군, 10~13일 '농한기영화제' 연다

종이 울리는 순간·비밀의 언덕 등 6편 상영

전북 완주군이 오는 10일~13일까지 완주미디어센터에서 제7회 농한기영화제가 열린다.

5일 군에 따르면 농한기영화제는 주민공동체 고산권벼농사두레(이하 벼두레)와 완주미디어센터가 매년 협업해 진행해 온 지역 영화축제로, 올해는 주민들의 자발적 후원이 더해져 한층 풍성한 프로그램을 선보인다.

올해 상영작은 모두 주민들이 직접 추천한 작품으로, 10일 오후 7시 '종이 울리는 순간'을 시작으로 11일 오후 '3670', 12일 오후 2시 '일과 날'과 오후 7시 '비밀의 언덕', 13일 오후 2시 '여름이 지나가면', 오후 7시 '나의 올드 오크' 등 총 6편이 상영된다.

개막과 폐막 무대도 마련된다. 10일 상영에 앞서 고산고 청소년 밴드 '회오리감자'가 개막 공연을 펼치며, 13일 저녁 상영 전에는 뮤지션 김언덕이 폐막 공연을 진행한다.

또 12일 오후 상영에서는 영화음악감독 연리목과의 특별한 만남이 준비돼 있다. 연리목 감독은 '은교', '유열의 음악앨범', '우리들' 등 다수의 영화에 참여한 음악감독이자 뮤지션이다.

13일 오전에는 완주미디어센터 제작지원작 '돌'과 '아름다운 영혼들은 왜 화가 났을까'의 시사회가 열린다. 두 작품은 지역 청소년과 주민들이 시나리오부터 연기, 촬영·편집까지 직접 참여해 완성한 지역 영화다.

이번 영화제에서 지역 예술가 초청 공연 등 일부 프로그램은 주민 후원으로 가능했다.

벼두레 기획단 고은설 씨는 "가게 사장님부터 꼬마농부까지 다양한 이름의 후원이 쏟아져 목표액이 빠르게 채워졌다"며 "이번 후원이 지역문화의 씨앗을 키우는 자부심으로 이어지길 바란다"고 말했다.

양나경 벼두레 회장도 "벼농사를 마무리한 뒤 공동체가 한자리에 모여 서로의 삶을 다독이는 사랑방 같은 행사"라며 "서로 다른 목소리를 존중하고 공감하며 더 넓은 연대로 나아가는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

한편, 농한기영화제는 전 프로그램 무료로 진행되며 선착순 입장이다. 행사 기간 놀이방에는 돌봄 인력이 배치되고, 소상영관에서는 어린이를 위한 영화가 별도로 상영될 예정이다.





