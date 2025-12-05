창원특례시, 시정발전 기여한 6개 팀 11월 우수공무원 선정

경남 창원특례시는 5일 시청 시정회의실에서 11월 이달의 우수공무원 표창 수여식을 열고 맡은 직무에서 탁월한 성과를 내어 시정발전에 기여한 6개 팀에 표창장을 수여했다.

이번에 선정된 우수공무원은 ▲ 창원시 여성친화도시 재지정 달성에 기여한 '여성가족과 여성정책팀' ▲ 공유재산의 적재적소 활용 방안을 적극적으로 모색한 '공유재산경영과 공유재산정책운용팀' ▲ 제25회 마산가고파국화축제의 특색 있는 축제장 조성에 기여한 '관광과 축제팀'이다.

또한 ▲ 창원시 공공건축사업 총괄관리 계획 수립을 위해 노력한 '공공시설기획과 공공시설기획팀' ▲ 전국 주민자치 우수사례 공모전 최우수상 수상에 기여한 '의창구 봉림동 총무팀' ▲ 민간 직장어린이집 소재지 변경 인가 지원 및 규제 애로 해소를 위해 적극적으로 노력한 '성산구 가정복지과 보육팀' 등 총 6개 팀이 우수공무원으로 선정됐다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "대시민 행정서비스 향상을 위해 맡은 바 업무에 최선을 다하는 직원들의 노고에 감사드린다. 앞으로도 시정 발전에 기여하는 직원들을 지속해서 발굴해 적극적으로 보상할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편, 창원시는 올해 우수공무원 6명 및 27개 팀을 발굴해 성과 중심의 조직문화를 확산하고, 적극 행정 및 협업 분위기를 강화하는 데 힘쓰고 있다.





