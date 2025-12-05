본문 바로가기
한화시스템, 국방사업관리사 국내 방산업계 최다 배출

심성아기자

입력2025.12.05 09:24

숏뉴스
방산업계 합격자 중 52%

한화시스템은 방위사업청이 주관한 제7회 국방사업관리사 국가자격검정 시험에서 국내 방산 회사 중 최다 합격자를 배출했다고 5일 밝혔다.

한화시스템 구미 신사업장 전경. 한화시스템

한화시스템 구미 신사업장 전경. 한화시스템

이번 시험은 지난달 1일 서울 용산고등학교에서 시행됐으며, 총 984명이 응시한 가운데 65명이 최종 합격했다. 이 중 방산업체 종사자 합격자는 31명이다. 한화시스템은 전체 합격자의 약 25%인 16명이 합격했다.


국방사업관리 분야 전문자격을 증명하는 '국방사업관리사'는 국방부 장관 명의로 수여되는 방위산업 분야 유일의 국가자격증이다. 무기체계·정보체계 2개 종목으로 구분된다.

한화시스템은 올해부터 국내 대학교와의 협력을 통해 자사 직원들을 대상으로 국방사업관리사 자격 취득을 위한 전문 교육과정을 운영하고 있다. 한화시스템 임직원들은 올해 16명을 비롯해 지난해 12명, 2023년 8명 등 매년 지속해서 국방사업관리사 합격자 명단에 이름을 올리고 있다.


한화시스템 관계자는 "이번 성과는 한화시스템이 보유한 국방사업 전문 역량 및 체계적인 인재 육성 프로그램의 결과"라며 "대한민국 자주국방 역량 강화와 수출 확대 기여를 위해 한화시스템은 앞으로도 국방·방산 전문인력 양성을 위한 노력을 지속하겠다"라고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

