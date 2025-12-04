[포토] M.AX얼라이언스-국민성장펀드 연계 간담회

4일 서울 중구 대한상공회의소에서 'M.AX 얼라이언스-국민성장펀드 연계 간담회'가 열렸다. 행사에 참석한 김정관 산업통상부 장관과 이억원 금융위원장 등 주요 참석자들이 간담회 시작에 앞서 기념촬영을 하고 있다.







