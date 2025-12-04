추위 녹인 나눔의 손맛… 동의과학대 교직원봉사단, '1만세대 사랑의 김장나눔' 봉사활동

동의과학대학교(총장 김영도)는 연말연시를 맞아 지역사회 공헌 활동의 일환으로 '1만세대 사랑의 김장나눔' 봉사활동에 참가했다.

이날 행사는 부산진구장애인복지관에서 약 2700여 포기의 배추를 양념에 버무리는 치대기 작업을 하고, 완성된 김치를 박스에 포장하는 작업을 실시했다. 담근 김치는 겨울철 월동준비에 취약한 지역의 취약계층 노인과 장애인들에게 배달할 예정이다.

동의과학대 김영도 총장은 "따뜻한 손길이 절실한 지역 어르신들과 정을 나누고자 이번 김장 김치 봉사활동을 준비했다"라며 "앞으로도 교직원들이 지역과 상생하는 다양한 봉사활동을 실천해 나가겠다"라고 말했다.

2008년 출범한 동의과학대 DIT교직원봉사단은 복지 사각지대에 놓인 저소득 계층과 어르신들을 위해 매월 교직원 급여에서 공제한 모금액과 후원금을 바탕으로 급식소 지원, 삼계탕과 연탄 나눔 등 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다.





