본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

iM증권, 성평등가족부 주관 '가족친화기업 인증' 획득

김진영기자

입력2025.12.04 14:16

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM증권이 성평등가족부가 주관하는 가족친화기업 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.


가족친화기업 인증은 근로자의 일·가정 양립을 지원하기 위해 운영되는 제도로, 출산과 양육, 유연근무 제도 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 공공기관에 부여한다.

iM증권은 다양한 가족친화제도 운영으로 가족 친화 경영을 실천하고 있다. 자녀 출산 및 양육과 관련해 여성 직원의 육아휴직 및 육아기 단축 제도를 운영하는 것은 물론, 남성 직원이 자유롭게 육아휴직 등을 사용할 수 있도록 하고 있다.


시차출퇴근제 등 탄력적 근무제도도 운영하고 있으며, 가족 돌봄 휴직과 휴가, 가족 건강검진 지원 제도 등을 통해 임직원의 일과 가정을 양립할 수 있도록 하고 있다.


iM증권은 이번 가족친화기업 인증 획득을 시작으로 가족 친화 실행을 위한 다양한 제도를 지속해서 확대해 임직원이 일, 가정, 개인의 성장을 균형 있게 누릴 수 있는 기업문화를 정착시켜 나간다는 계획이다.

iM증권 성무용 사장은 "임직원의 행복은 회사의 성장을 지속할 수 있는 무엇보다 중요한 기반"이라며 "균형 잡힌 일과 가정의 양립 환경 구축으로 가족 친화 경영에 대한 만족감을 높여나갈 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

iM증권, 성평등가족부 주관 '가족친화기업 인증' 획득
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기