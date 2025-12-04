본문 바로가기
우리銀, 놀유니버스와 협약…'여행 플랫폼에 금융 심는다'

황윤주기자

입력2025.12.04 14:03

'NOL 티켓' 예매 시스템에 '우리SAFE정산' 서비스 적용
공연장 네이밍 스폰서십 참여
관광객 특화 상품 개발 등 공동 마케팅 추진

우리銀, 놀유니버스와 협약…'여행 플랫폼에 금융 심는다'
우리은행은 금융 서비스가 단순 결제를 넘어 여행 산업의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 놀유니버스와 전략적 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.


지난 3일 경기도 성남시 놀유니버스 판교 신사옥 텐엑스타워에서 열린 협약식에는 정진완 우리은행장과 배연수 기업그룹장, 이수진 야놀자 총괄대표, 이철웅 놀유니버스 대표 등 양사의 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약에 따라 우리은행은 내년 1분기 출시 예정인 티켓판매 플랫폼에 'NOL 티켓'의 공연·전시·스포츠 상품 일부를 입점시켜 고객 접근성을 확대하고 플랫폼 자체의 콘텐츠 경쟁력을 강화할 방침이다.


결제 부문에서의 협력도 구체화한다. 놀유니버스의 항공권 결제 시스템에 우리은행의 '우리SAFE정산'을 도입해 자금 정산의 안정성과 결제 편의성을 동시에 확보하며, 이를 기반으로 향후 공동 프로모션 및 신규 상품 개발에도 속도를 낼 예정이다.


'우리SAFE정산'은 우리은행이 자체 시스템을 활용해 투명하고 신뢰할 수 있는 전자상거래 환경 조성을 위해 개발한 중소기업·소상공인 전용 포용적 금융 플랫폼이다.

이 밖에도 양사는 ▲놀유니버스 및 자회사 NOL 씨어터가 운영하는 공연장 내 네이밍 스폰서십 참여 ▲놀유니버스 보유 선불 간편결제 서비스 'NOL머니'를 활용한 새로운 결제 모델 기획 ▲내·외국인 관광객 타겟 특화 금융상품 개발 ▲지속 가능한 여행·숙박 생태계 조성을 위한 소상공인 금융지원 프로그램 마련 등 다양한 분야에서 협력을 이어가기로 했다.


정진완 우리은행장은 "지금은 금융과 플랫폼의 경계가 허물어지고, 고객의 일상과 금융 서비스가 자연스럽게 융합되는 시대"라며 "티켓판매 플랫폼을 통한 고객 접근성 확대와 우리SAFE정산의 안정적인 정산 시스템을 통해 여행·공연 등에서도 안심하고 결제할 수 있는 환경을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
