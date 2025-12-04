한진·카카오모빌리티, AI 기반 물류 네트워크 공동 구축

유휴 인프라·카카오모빌리티 플랫폼 연계

한진은 카카오모빌리티와 물류 서비스 혁신과 '로지스틱스 4.0' 실현을 위한 전략적 협력에 나선다.

한진은 3일 카카오모빌리티와 인공지능(AI) 기반 물류 네트워크 공동 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

한진과 카카오모빌리티가 AI 기반 물류 네트워크 공동 구축을 협약하며 기념촬영을 하고 있다. 한진 조현민 사장(왼쪽부터)과 노삼석 한진 대표이사 사장, 류긍선 카카오모빌리티 대표이사, 안규진 부사장. 한진

한진은 유휴 시간대 물류 인프라를 카카오모빌리티 공급망과 연계해 배송 서비스를 고도화하고, 카카오모빌리티 플랫폼을 활용한 물류 서비스 확대를 추진한다.

또 카카오모빌리티 AI 물류 시스템을 한진의 미들마일 운영에 연동해 물류 거점 간 이동 동선을 최적화하고, 운행 효율을 극대화할 예정이다. 누적된 데이터를 기반으로 최적화된 AI 예측 모델 개발도 공동 추진한다. 서비스 전 과정에 AI 기반 운영 시스템과 자율주행 기술을 기반으로 AX(AI전환) 기반 공동 자동화 물류 운영 체계 구축을 추진한다.

양사는 공동 협의체를 구성하고, 구체적인 사업 모델과 실행 방안을 도출하기 위한 실무 협의를 단계적으로 이어갈 예정이다.

한진 관계자는 "AI와 자율주행 등 첨단 기술을 기반으로 새로운 배송 경험을 제공함은 물론 고객과 파트너사 모두에게 효율성과 편의성을 높이는 '로지스틱스 4.0' 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



