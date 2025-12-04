본문 바로가기
백영현 시장 "GTX-G, 포천 성장의 촉매…포천~논현역 30분시대 열 것"

이종구기자

입력2025.12.04 11:58

숏뉴스
백영현 포천시장·김용태 국회의원, 국토교통부 장관 면담
GTX-G 제5차 국가철도망구축계획 반영 범시민 34만 서명부 전달
포천~논현역 30분·KTX 광명역 43분…접경지역 광역교통 개선 기대

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 3일 김용태 국회의원과 함께 서울 정동 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관을 면담하고 GTX-G 노선을 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'에 반영해 줄 것을 건의했다고 4일 밝혔다.

백영현 포천시장(왼쪽)이 지난 3일 김용태 국회의원과 함께 서울 정동 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관(가운데)을 면담하고 GTX-G 노선을 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'에 반영해 줄 것을 건의하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장(왼쪽)이 지난 3일 김용태 국회의원과 함께 서울 정동 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관(가운데)을 면담하고 GTX-G 노선을 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'에 반영해 줄 것을 건의하고 있다. 포천시 제공

포천시는 그동안 국회의원, 경기도와 협력해 GTX-G 노선의 필요성을 지속적으로 건의해 왔다. 또한 지난해 10월에는 민간 주도의 'GTX-G 포천유치추진위원회'가 구성되어 다양한 공론화 활동을 전개했으며, 범시민 서명운동을 통해 총 34만5425명의 서명을 확보한 바 있다.


제5차 국가철도망 구축계획은 국토교통부에서 수립하는 철도 분야 최상위 법정계획으로, 철도 신규사업 추진 여부를 결정하는 핵심 기준이 된다.

이날 면담에서 백영현 포천시장은 건의문과 서명부를 전달하며 ▲접경지역 교통여건의 한계 ▲수도권 북부지역 균형발전 필요성 ▲GTX-G 노선의 경제·사회적 파급효과 등을 설명하고 "GTX-G 노선이 지역경제 활성화와 도시 성장의 촉매 역할을 할 것"이라고 강조했다.


이에 대해 김윤덕 국토교통부 장관은 "지역의 요구와 사업의 필요성에 대해 충분히 공감하고 있으며, 계획 수립 과정에서 긍정적으로 검토하겠다"고 밝혔다.


백영현 포천시장은 "GTX-G 유치는 포천시민 모두의 염원이자, 포천에 새로운 철도시대를 여는 중대한 기회"라며 "마지막까지 시민들과 함께 노선 반영을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김용태 국회의원은 "GTX-G 신설을 통해 경기 동북부를 포함한 수도권 균형발전의 기반을 구축하겠다"며 "관계부처와 적극 협의하여 철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.


한편, GTX-G 노선은 이재명 대통령의 21대 대선공약에 포함된 노선으로, 포천 송우-동의정부-구리-논현-사당-광명(KTX)-인천 숭의를 연결하는 84.4㎞의 광역급행철도 사업이다. 총사업비는 8조1740억원이 소요되며, 개통 시 포천에서 강남 논현역까지 30분, KTX 광명역까지 43분 내 이동이 가능할 것으로 전망된다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
