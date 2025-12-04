한국앤컴퍼니그룹, 소통 프로젝트 '프로액티브 콘서트' 개최

조현범 회장 경영 철학 '프로액티브 정신' 공유

한국앤컴퍼니그룹 임직원들이 사내 소통 프로젝트 ‘프로액티브 콘서트’에서 ‘비전 드로잉’ 프로그램에 참여하고 있다. 한국앤컴퍼니그룹 AD 원본보기 아이콘

'프로액티브 콘서트'는 조현범 회장이 강조하는 핵심 경영철학인 '프로액티브 컬처'를 확산하기 위한 대표 조직문화 프로그램이다. 임직원 간 수평적 소통을 강화하고 혁신 아젠다를 자유롭게 논의하는 자리로 운영된다. 조 회장은 '끊임없는 도전과 혁신'을 그룹의 최우선 가치로 제시하며 실패를 두려워하지 않고 스스로 변화를 만드는 '프로액티브' 정신을 강조해왔다.

이번에 진행된 '비전 드로잉'은 프로액티브 정신을 바탕으로, 구성원이 그룹의 미래 방향성과 핵심 가치를 비주얼로 실현하는 프로그램이다.

또 프로액티브 콘서트에서는 그룹 주요 소식과 공지 사항을 비롯해 글로벌 업계 동향, 모빌리티 산업 인사이트 등 비즈니스 현안도 폭넓게 공유했다.

그룹은 올해 말까지 릴레이로 제작되는 임직원들의 비전 드로잉 작품을 모아 내년 1분기 중 사내 전시회를 개최할 예정이다. 전 계열사가 같은 프로그램에 참여해 만든 결과물을 공개함으로써, 구성원의 다양한 시각이 하나로 모여 완성된 그룹 차원의 '청사진'을 공유할 계획이다.

프로액티브 콘서트는 글로벌 사업장에서도 진행된다. 지난 10월 9일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 한국타이어 구주본부에서 첫 '글로벌 프로액티브 콘서트'가 개최된 데 이어, 10월 20일에는 북미 사업장에서도 진행됐다. 그룹은 내년부터 프로액티브 콘서트를 전 세계 각 부문 및 해외 공장으로 확대 운영할 방침이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "비전 드로잉을 통해 구성원들이 미래 비전과 열정을 그림으로 표현하며 그룹의 '프로액티브 컬처'를 자연스럽게 느꼈기를 바란다"며 "프로액티브 콘서트를 비롯해 개인의 역량 발전과 조직의 업무 혁신에 기여할 수 있는 다양한 프로그램을 추진할 계획"이라고 말했다.





