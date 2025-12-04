사천시, 항공우주 창업생태계 조성 본격화 … 국비 확보

첨단 우주항공 제조 창업 지원센터

구축 사업 총사업비 365억원 투입

경남 사천시는 첨단 우주항공 제조 창업 지원센터(인큐베이팅센터) 구축을 위한 설계비 5억원이 지난 2일 국회 본회의를 최종 통과했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 총사업비 365억원(국비 150억원, 지방비 215억) 규모로 추진되며, 2029년 준공을 목표로 하고 있다.

사업 대상지는 경남 우주항공 국가산업단지 사천지구로 연면적 약 1만㎡ 규모의 인큐베이팅센터를 건립해 창업기업의 육성을 견인할 계획이다.

경남은 국내 우주항공산업 생산의 약 75%를 담당하는 국가 핵심 거점이며, 특히, 사천시는 전국 최대의 우주항공산업 집적지로, 2024년 5월 27일 사천에 우주항공청이 개청하면서 우주항공 분야 창업 생태계 조성의 중요성이 더욱 커졌다.

그동안 우주항공 창업기업은 제품 실증(시험·인증) 시설, 초도양산 설비, 공장 부지·건축물·장비 등 막대한 초기 투자비 부담으로 인해 사업화와 성장에 큰 어려움을 겪어 왔다.

첨단우주항공 인큐베이팅센터는 제조시설 10여개 실과 제품 실증(시험·인증) 지원, 초기 생산(초도양산) 지원, AI 기반 원가·공정·품질 개선, 앵커 기업과 연계한 기술성장·인큐베이팅 프로그램을 종합적으로 제공해, 이러한 창업기업의 어려움을 해소한다는 계획이다.

시는 사업추진을 위해 중소벤처기업부, 경남도, 경남테크노파크, 경남창조경제혁신센터 등 관계부처, 전문기관과 연계를 통해 인큐베이팅센터를 창업기업을 위한 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.

박동식 시장은 "우주항공청 개청과 함께 사천을 중심으로 한 우주항공 산업 생태계를 완성하기 위해서는, 기술력 있는 창업기업을 실질적으로 뒷받침할 인프라가 필수"라며 "이번 국비 반영을 계기로 사천을 '대한민국 우주항공 창업의 메카'로 키워가겠다"고 말했다.





