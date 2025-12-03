우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 '비상계엄 해제 1주년 기억행사' 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들과 함께 계엄군이 들이닥쳤던 국회 1문을 돌아보고 있다. 2025.12.3 국회사진기자단
[포토] 우원식 의장, 시민들과 함께하는 '그날 12.3 다크투어'
2025년 12월 03일(수)
우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 '비상계엄 해제 1주년 기억행사' 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들과 함께 계엄군이 들이닥쳤던 국회 1문을 돌아보고 있다. 2025.12.3 국회사진기자단
