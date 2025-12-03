신안군, 민선 8기 '유종의 미' 거둬

공모사업 3천305억 확보

전체 예산 30% 규모 성과

전남 신안군이 민선 8기 마지막 해를 맞아 중앙정부 및 공공기관 공모사업에서 총 3,305억 원을 확보하는 성과를 거뒀다. 이는 지난해 신안군 예산 9,648억 원의 약 30%에 해당하는 대규모 재정 확보로, 지역 발전을 견인할 핵심 재원이 될 전망이다.

군에 따르면 2025년도 중앙부처·공공기관 공모사업에서 총 21개 사업이 선정되었으며, 이를 통해 농업·수산·청년정책·정주환경·문화관광 등 다양한 분야의 필수 사업비를 확보하게 됐다.

주요 선정 사업은 ▲농어촌 기본소득 시범사업 1,928억 원 ▲2025년 농촌협약 696억 원 ▲청년 창업임대형 양식단지 조성 150억 원 ▲농촌특화지구 공간정비 100억 원 ▲청년 농촌보금자리 사업 100억 원 ▲수산자원(불락류) 산란 서식장 조성 40억 원 등으로 지역 미래 경쟁력을 높이는 핵심 사업이 다수 포함됐다.

이번 성과는 김대인 군수 권한대행을 중심으로 기획전략실, 문화예술관광국, 산업건설국, 신재생에너지국, 농업기술센터, 보건소 등 전 부서가 공모 대응에 총력을 기울인 결과라고 군은 설명했다.

김대인 권한대행은 "대규모 공모 예산 확보로 신안군 발전에 필수적인 재원을 마련하게 되어 매우 뜻깊다"며 "군민에게 실질적 혜택이 돌아가도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 밝혔다. 이어 "2025년 잔여 공모사업 선정에도 최선을 다하고, 2026년에는 군민 체감형 지역 맞춤사업과 대규모 공모 유치 기반을 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.

군은 이번 성과를 발판으로 민선 8기 마지막 여정을 성공적으로 마무리하고, 지속 가능한 지역 발전의 체계를 더욱 공고히 해 나간다는 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



