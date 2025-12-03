본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

김천시의회, 연말 이웃돕기 앞장서다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 18:03

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정례회 중에도 멈추지 않은 나눔 참여

김천시의회(의장 나영민)는 12월 1일 의회 전정에서 '희망 2026 나눔 캠페인'에 참여하며 지역사회에 따뜻한 겨울 메시지를 전했다.

김천시의회, 연말 이웃돕기 앞장서다

김천시의회, 연말 이웃돕기 앞장서다

AD
원본보기 아이콘

제256회 제2차 정례회 일정 속에서도 나영민 의장을 포함한 의원들은 모금 활동에 적극적으로 동참해 연말 취약계층 지원에 힘을 보탰다.


이번 캠페인은 지역 내 어려운 이웃들의 겨울나기를 돕기 위한 대표적인 민관 협력 모금 운동으로, 시의회의 참여는 지역사회 연대 강화에 의미를 더했다.

나영민 의장은 "경기침체와 물가상승으로 취약계층의 겨울이 더욱 편해질 수 있다"며 "시민 여러분께서도 작은 정성을 보태 따뜻한 공동체를 만들어 주시길 바란다"고 전했다. 이어 "김천시의회는 앞으로도 지역과 함께하는 나눔 실천을 지속해 나가겠다"고 강조했다.


김천시의회는 이번 캠페인을 계기로 사회공헌 활동을 확대해 복지 사각지대 해소와 나눔 문화 확산에 적극적으로 나설 계획이다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기