금감원, 19일 회계법인·감사반 현안 설명회

조슬기나기자

입력2025.12.04 06:00

금융감독원은 오는 19일 오후 2시부터 서울 여의도 본원 대강당에서 한국공인회계사회와 함께 '2025년 회계법인·감사반 회계현안 설명회'를 개최한다고 4일 밝혔다.


금감원은 이 자리에서 외부감사인(회계법인·감사반)의 감사업무 과정에 유용한 회계감독 현안과 감독 방향을 공유하고, 2025년 중점회계이슈 및 과거 심사·감리 주요 지적사례 등을 안내할 예정이다. 또한 횡령 등 자금부정을 예방·적발하기 위한 통제활동 서식의 작성지침 등을 알려 감사인의 적절한 검토를 유도하고, 상장회사 감사인에 대한 감사인감리 결과 주요 미비사항도 소개한다.

이밖에 내부회계관리제도, 재무제표 심사제도 등 주요 회계현안에 대한 질의·건의사항 등을 사전에 수렴한 후 설명회에서 답변할 것이라고 금감원측은 설명했다.


참가 신청은 한국공인회계사회 홈페이지에서 할 수 있다. 온라인 참석도 가능하다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
