"로클럭, 3~4년차 변호사보다 낫다"

사건 이해, 법리 분석 뛰어나

로펌들 "즉시 투입 가능"

중대형 로펌을 중심으로 '검증된 인재'인 재판연구원(로클럭)을 선호하는 경향이 짙어지고 있다. 신입 변호사보다 사건 이해도가 높고 법리 분석 능력이 갖춰져 있어 별도의 교육 없이도 실무에 즉시 투입할 수 있는 인력이기 때문으로 분석된다.

법무법인 동인은 지난 3년간 신입 변호사를 뽑지 않았으나, 올해(2025년) 로클럭 출신 5명을 신규 채용했다. 이들은 모두 2022년 제11회 변호사시험 합격자로 2025년 5~7월 로클럭 임기를 마치고 곧장 합류했다. 근무 권역별로는 서울고등법원 2명, 대전고등법원 1명, 부산고등법원 2명이며, 출신 로스쿨별로는 수도권 2명, 지방 3명이다.

법무법인 바른은 2024년부터 법인 홈페이지를 통해 로클럭 출신을 별도로 채용하고 있다. 2024년 선발 때는 1월 초부터 2월 초까지, 2025년 선발 때는 전년 12월 초부터 1월 말까지 공고를 올려 각각 5명을 선발했다. 2024년 5월에는 제10회 변호사시험 합격자 5명이 입사했다. 이들의 근무 권역은 수원·서울·광주고등법원으로 고르게 분포했다. 2025년 5월에는 제11회 변호사시험 합격자 5명이 합류했다. 모두 서울고등법원 권역에서 근무했다. 최근 합류한 10명의 로클럭의 출신 학교는 수도권 9명, 지방 1명으로 나타났다.

법무법인 원도 최근 3년간 로클럭 출신을 꾸준히 채용하고 있다. 2025년 5월에는 제11회 변호사시험 합격자 3명을, 2024년 11월에는 제9회 변호사시험 합격자 1명을 채용했다. 앞서 2023년 5월에는 제9회 변호사시험 합격자 2명을 영입했다.

로클럭 출신은 대체로 '실무 역량'에서 높은 평가를 받고 있다. 한 중대형 로펌 파트너 변호사는 "로클럭 출신은 로펌에서 일한 3~4년 차 변호사보다 사건을 파악하는 깊이나 방식이 뛰어나다"고 말했다. 그는 "2~3년 후 법관으로 진출할 가능성이 있고, 신입 변호사에 비해 인건비도 더 들지만, 그 점을 감안할 만큼 수요가 있다"고 말했다.

다만 업무 경험에 따라 편차가 있다는 의견도 있다. 다른 중대형 로펌의 채용 담당 변호사는 "어느 판사에게서 지도를 받고, 어떤 사건을 담당했는지에 따라 업무 능력 차이가 있다"고 말했다.

서하연 법률신문 기자

