광주 서구, 서구아너스로부터 후원금 전달 받아

'소원성취 희망선물'…100명 선정

광주시 서구가 3일 서구아너스로부터 지역 아동·청소년을 위한 '소원성취 희망선물' 후원금 3,000만원을 전달받았다.

광주 서구가 3일 서구아너스로부터 지역 아동청소년을 위한 '소원성취 희망선물' 후원금 3천만원을 전달받았다.

서구는 지난 2013년부터 매년 크리스마스를 앞두고 지역 아동 및 청소년들을 대상으로 수기 공모전을 열어 소원을 들어주는 '희망플러스 소원성취 프로젝트'를 진행하고 있다.

올해 공모 주제는 '나에게 꿈과 희망이 되는 나를 위한 선물'로 총 228개의 사연이 접수됐고 심사를 거쳐 최종 100명이 선정됐다.

특히 올해는 자신보다 가족을 먼저 생각한 아이들의 사연이 눈길을 끌었다.

A양(11)은 "지난 10월 엄마의 머리에 종양이 발견됐고 지금은 병원 치료를 받으며 집에서 누워 생활하신다"며 "2~3일꼴로 이불 빨래를 하느라 고생하시는 엄마를 위해 항균 이불 패드 세트가 꼭 필요하다"고 손글씨 사연을 접수했다.

B군(9)은 "엄마가 손으로 열심히 일해서 손이 아프시다"며 손안마기를 신청했다. C양(8)은 뇌병변 장애를 앓고 있는 동생과 고생하는 엄마를 위해 장난감 소독기를 희망했다.

이 외에도 멋진 책가방, 따뜻한 패딩점퍼, 책상, 도서, 운동화, 킥보드, 자전거 등 아이들이 평소 갖고 싶었던 선물 요청도 다양하게 접수됐다. 서구는 12월 중 각 아동에게 1인당 30만원 이내의 맞춤형 선물을 전달할 계획이다.

김이강 서구청장은 "서구아너스의 선한 영향력, 그리고 가족을 먼저 생각하는 아이들의 따뜻한 마음이 착한도시 서구의 온도를 높이고 있다"며 "모든 서구민이 따뜻하고 행복한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





