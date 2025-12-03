식지 않는 '모델 Y' 열풍…테슬라코리아, 11월 수입차 시장 '1위'

테슬라코리아가 지난 11월 국내 수입차 시장 판매 1위를 기록했다. 테슬라는 지난달 BMW와 메르세데스-벤츠에 밀려 순위가 3위로 떨어졌다가 '모델 Y'의 인기에 힘입어 이달 다시 1위 자리를 탈환했다.

3일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면, 테슬라의 지난 11월 등록 대수는 7632대로 국내 수입차 업계 1위를 차지했다. 다음으로는 BMW(6526대), 메르세데스-벤츠(6139대), 볼보(1459대), BYD(1164대) 등이 차지했다.

11월 베스트셀링 모델도 테슬라의 모델 Y가 차지했다. 지난 한 달간 모델 Y는 4604대 팔렸으며, 모델 Y 롱레인지 모델은 1576대 판매됐다. 다른 인기 모델인 메르세데스-벤츠의 E 200(1658대)이나 BMW의 520(1061대)을 압도하는 실적이다.

다만, 올해 11월까지 누적 실적 기준으로는 BMW의 독주가 유력해보인다. 11월까지 BMW는 국내 시장에서 전년대비 5% 늘어난 7만541대를 판매했다. 다음으로는 메르세데스-벤츠(6만260대), 테슬라(5만5594대) 순이었다.

테슬라와 BYD 등 신생 브랜드의 선전으로 국내 수입차 시장 규모는 꾸준히 늘고 있다. 11월 전체 수입차 판매량은 2만9357대로 전년 동월 대비 23.4% 증가했다.

정윤영 한국수입자동차협회(KAIDA) 부회장은 "11월 수입 승용차 신규등록은 10월 추석연휴로 등록대수가 일시적으로 감소했던 기저효과와 더불어, 각 브랜드의 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 전월 대비 증가했다"고 설명했다.





