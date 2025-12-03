본문 바로가기
"무제한 쿠폰 쏜다"…에넥스몰, 통 큰 '연말 빅세일' 진행

최호경기자

입력2025.12.03 10:04

최대 20만원 할인 등 혜택

에넥스는 12월 공식 온라인스토어 에넥스몰에서 연말 시즌에 맞춰 '에넥스 연말 빅세일'을 비롯한 대규모 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.


이번 행사는 한 해를 마무리하는 연말 시즌과 다가오는 크리스마스를 맞아 기획됐다. 올해 베스트 제품 할인 혜택과 함께 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있는 선물 제안까지 다양하게 구성됐다.

에넥스는 12월 공식 온라인스토어 에넥스몰에서 '에넥스 연말 빅세일'을 비롯한 대규모 프로모션을 진행한다. 에넥스

이달 말일까지 열리는 '에넥스 연말 빅세일'에서는 클리어런스 세일과 함께 올해 부문별 베스트셀러를 파격적인 가격에 만나볼 수 있다. ▲최대 20만원 할인 ▲무제한 중복 할인(6% 쿠폰) ▲신규 회원 대상 5만원 적립금 지급 등 다양한 혜택도 마련했다.

오는 5일부터 21일까지는 크리스마스 시즌을 겨냥한 '에넥스 : 선물대첩' 이벤트가 진행된다. 해당 기간에는 에어프라이어, 미니스툴, 카본매트 등 에넥스가 선정한 선물 아이템을 핫딜가로 만나볼 수 있다. 특히 '효자/효녀 에디션' 코너를 통해 부모님 댁 가구 교체를 고민하는 고객들을 위해 소파, 식탁, 매트리스 등 효도 선물 인기 품목을 제안하며, 다양한 소품류도 함께 선보일 예정이다.


아울러 12월 한 달간 붙박이장이나 중문 상품을 구매한 고객에게는 '에넥스X귀뚜라미 미니 온돌 매트'를 사은품으로 증정한다.


에넥스 관계자는 "앞으로도 고객 니즈를 반영한 다채로운 이벤트를 통해 즐거운 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
