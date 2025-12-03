경북교육청, 경산서 직업계고 학생 사전 채용설명회…삼광·세원물산 등 주요 기업 참여

경북교육청(교육감 임종식)은 3일 경산시내 경북기계금속고등학교 계성아트홀에서 경북지역 직업계고 학생 465명과 취업지원관 교사 등 507명이 참석한 가운데 '2025년 직업교육 혁신지구 참여기업 사전 채용설명회'를 개최한다.

직업교육 혁신지구 사업은 지역 산업체와 직업계고의 연계를 강화해 지역 기술인재를 체계적으로 육성하고, 채용 연계형 사전 선발 체제 운영을 통해 고졸 취업률과 지역 정주율을 높이는 것을 목표로 하고 있다.

이번 설명회에는 △㈜삼광 △㈜세원물산 △자화전자㈜ △아주스틸㈜ △㈜피엔티 등 지역 제조·전기·전자 분야 주요 기업들이 참여해 2026학년도 채용 계획과 직무 정보를 안내한다.

기업 관계자들은 산업 현장에서 요구되는 역량과 준비 방향을 공유하고, 학생들과 질문, 답변 시간을 통해 진로 설계에 실질적인 조언을 제공한다.

임종식 경북교육감은 "이번 설명회를 통해 학생들에게 조기 취업 기회가 확대되고, 기업은 지역 맞춤형 우수 인재를 확보할 수 있는 선순환 구조가 만들어지길 바란다"라며, "앞으로도 지역 산업과 직업계고의 긴밀한 연계를 통해 청년들의 지역 정착을 위해 행재정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>