외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라

2일 국내 증시가 일제히 상승 마감했다. 코스피는 반도체 대형주를 중심으로 외국인 수급이 되돌아오며 4000선 탈환을 눈앞에 뒀다.

이날 코스피는 전일 대비 74.56포인트(1.90%) 뛴 3994.93에 장을 마치며 3거래일 만에 반등했다. 앞서 지수는 전장보다 18.72포인트(0.48%) 오른 3939.09로 출발한 뒤 상승 폭을 확대했다.

개인이 홀로 1조5763억원을 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 1조2207억원, 3927억원을 사들이며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 8662억원을 순매수, 개인과 기관이 각각 1413억원, 7332억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 상승 마감했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 11,500 등락률 +4.52% 거래량 1,055,288 전일가 254,500 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 CJ대한통운, 울산 물류에 '현대차 수소 트랙터' 투입코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (4.52%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 5,700 등락률 +4.51% 거래량 1,336,269 전일가 126,300 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (4.51%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 4,700 등락률 +4.19% 거래량 976,373 전일가 112,300 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치기아, 6년 만에 돌아온 소형 SUV '셀토스' 티저 공개 전 종목 시세 보기 close (4.19%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 20,000 등락률 +3.72% 거래량 2,683,882 전일가 538,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 거래소, 신세계 등 5개사 기업지배구조 공시우수법 선정12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (3.72%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 103,400 전일대비 2,600 등락률 +2.58% 거래량 13,619,200 전일가 100,800 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다[AWS리인벤트]세계 최대 클라우드 축제 개막…5만 '구름' 인파 몰렸다코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (2.58%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 520,000 전일대비 5,000 등락률 +0.97% 거래량 151,483 전일가 515,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치HD현대중공업-HD현대미포 공식 합병…통합 법인 출범해 전 종목 시세 보기 close (0.97%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 2,000 등락률 +0.48% 거래량 200,833 전일가 413,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (0.48%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,654,000 전일대비 5,000 등락률 +0.30% 거래량 33,670 전일가 1,649,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 재평가 국면[클릭 e종목]코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (0.30%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 2,978,860 전일가 74,900 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (0.13%)가 올랐다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 184,200 전일대비 1,600 등락률 -0.86% 거래량 376,417 전일가 185,800 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 셀트리온, 중남미 공립시장 최초 칠레서 '램시마SC' 출시갤럭스·셀트리온, 다중항체 기반 자가면역질환 치료제 공동 개발 협약 체결코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close 은 0.86% 내렸다.

임정은 KB증권 연구원은 "기관, 외국인 수급이 다시 코스피로 이동하며 은행, 자동차, 반도체 중심의 강세장이 연출됐다"며 "오전 중 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설이 있었으나 블랙아웃 기간으로 통화정책 관련 언급을 자제하면서 시장 영향은 제한적"이었다고 총평했다.

같은 날 코스닥은 전장보다 6.04포인트(0.65%) 오른 928.42에 거래를 마치며 5거래일 연속 상승했다. 앞서 1.01포인트(0.11%) 밀린 921.37로 출발한 뒤 낙폭을 확대했던 지수는 기관의 매수세가 살아나며 상승 전환에 성공했다. 외국인이 홀로 1416억원을 내다 팔았고, 개인과 기관이 각각 339억원, 1330억원을 순매입했다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 444,500 전일대비 19,000 등락률 +4.47% 거래량 240,834 전일가 425,500 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (4.47%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,700 전일대비 2,150 등락률 +4.43% 거래량 559,566 전일가 48,550 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (4.43%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 199,900 전일대비 3,100 등락률 +1.58% 거래량 1,185,962 전일가 196,800 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (1.58%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,100 전일대비 1,100 등락률 +1.18% 거래량 4,588,004 전일가 93,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (1.18%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 226,500 전일대비 1,500 등락률 +0.67% 거래량 119,482 전일가 225,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (0.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,200 전일대비 300 등락률 +0.19% 거래량 334,118 전일가 158,900 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (0.19%)이 상승한 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 291,500 전일대비 26,000 등락률 -8.19% 거래량 840,347 전일가 317,500 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박 전 종목 시세 보기 close (-8.19%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 83,300 전일대비 4,000 등락률 -4.58% 거래량 1,014,319 전일가 87,300 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-4.58%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 521,000 전일대비 21,000 등락률 -3.87% 거래량 359,261 전일가 542,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close (-3.87%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 191,900 전일대비 3,900 등락률 -1.99% 거래량 425,288 전일가 195,800 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.99%)는 하락했다.

업종별로는 운송(+5.89%), 전기장비(+4.42%), 자동차(+4.33%)가 강세로 마쳤고, 건강관리 서비스(-3.39%), 비철금속(-2.44%), 생물공학(-1.79%)은 약세로 마무리했다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 1.5원 내린 1468.4원으로 집계됐다.





김진영 기자



