외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라

김진영기자

입력2025.12.02 15:55

2일 국내 증시가 일제히 상승 마감했다. 코스피는 반도체 대형주를 중심으로 외국인 수급이 되돌아오며 4000선 탈환을 눈앞에 뒀다.


이날 코스피는 전일 대비 74.56포인트(1.90%) 뛴 3994.93에 장을 마치며 3거래일 만에 반등했다. 앞서 지수는 전장보다 18.72포인트(0.48%) 오른 3939.09로 출발한 뒤 상승 폭을 확대했다.

개인이 홀로 1조5763억원을 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 1조2207억원, 3927억원을 사들이며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 8662억원을 순매수, 개인과 기관이 각각 1413억원, 7332억원을 순매도했다.


코스피 시가총액 상위권은 대부분 상승 마감했다. 현대차 (4.52%), KB금융 (4.51%), 기아 (4.19%), SK하이닉스 (3.72%), 삼성전자 (2.58%), HD현대중공업 (0.97%), LG에너지솔루션 (0.48%), 삼성바이오로직스 (0.30%), 두산에너빌리티 (0.13%)가 올랐다. 반면 셀트리온 은 0.86% 내렸다.


임정은 KB증권 연구원은 "기관, 외국인 수급이 다시 코스피로 이동하며 은행, 자동차, 반도체 중심의 강세장이 연출됐다"며 "오전 중 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설이 있었으나 블랙아웃 기간으로 통화정책 관련 언급을 자제하면서 시장 영향은 제한적"이었다고 총평했다.

같은 날 코스닥은 전장보다 6.04포인트(0.65%) 오른 928.42에 거래를 마치며 5거래일 연속 상승했다. 앞서 1.01포인트(0.11%) 밀린 921.37로 출발한 뒤 낙폭을 확대했던 지수는 기관의 매수세가 살아나며 상승 전환에 성공했다. 외국인이 홀로 1416억원을 내다 팔았고, 개인과 기관이 각각 339억원, 1330억원을 순매입했다.


코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 레인보우로보틱스 (4.47%), HLB (4.43%), 에이비엘바이오 (1.58%), 에코프로 (1.18%), 삼천당제약 (0.67%), 에코프로비엠 (0.19%)이 상승한 반면 펩트론 (-8.19%), 코오롱티슈진 (-4.58%), 알테오젠 (-3.87%), 리가켐바이오 (-1.99%)는 하락했다.


업종별로는 운송(+5.89%), 전기장비(+4.42%), 자동차(+4.33%)가 강세로 마쳤고, 건강관리 서비스(-3.39%), 비철금속(-2.44%), 생물공학(-1.79%)은 약세로 마무리했다.


이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 1.5원 내린 1468.4원으로 집계됐다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

