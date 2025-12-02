인천시, 셀트리온·길병원·인하대병원과 바이오·의료 협약

2일 '2025 제약바이오투자대전'서 '인천 바이오 혁신전략' 발표

인천시는 '기술·의료 혁신 중심의 글로벌 바이오 도시' 도약을 목표로 2건의 전략적 협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

시는 이날 송도컨벤시아에서 열린 '2025 제약바이오투자대전'에서 셀트리온과 바이오산업 공동성장 협약을 맺었다.

시와 셀트리온은 협약에 따라 송도국제도시를 중심으로 한 기술 및 연구개발(R&D) 생태계를 강화하고, 생산·공급망에 더해 ▲연구개발 ▲오픈이노베이션 ▲글로벌 공동연구를 추진할 계획이다. 이는 인천의 '생산 중심 편중' 구조를 보완하는 핵심적인 산업 전략으로 평가된다.

시는 또 가천대길병원, 인하대병원과 의료혁신 협약을 체결했다.

이들 기관은 앞으로 인천 내 연구중심병원이 보유한 임상 역량과 의료데이터 자산을 바이오기업의 ▲기술 실증 ▲임상연계 ▲의료기기 상용화와 연결할 계획이다. 이를 통해 인천에 의료·산업 융합 R&D 생태계를 조성한다는 게 시의 구상이다.

2일 인천 송도컨벤시아에서 열린 '2025 제약바이오투자대전' 특별 세션에서 하병필 인천시 행정부시장이 '인천 바이오 혁신전략'을 발표하고 있다.

하병필 인천시 행정부시장은 이날 '2025 제약바이오투자대전'에서 '인천 바이오 혁신전략'을 발표하며 급변하는 바이오산업 재편 속에서 인천이 지향할 미래 모델을 'Bio Growth Partner'로 규정하고, 송도-영종-남동을 중심으로 한 전주기(Full-cycle) 바이오 혁신생태계 조성 방향을 제시했다.

특히 시는 전략 발표를 통해 세계 1위 생산 역량을 기반으로 '기술·의료 혁신 중심의 글로벌 바이오 도시'로 확장하겠다는 강력한 의지를 표명했다. 인공지능(AI)·양자 기반 신약 개발, 벤처·인재 생태계 조성 등 생산 중심을 넘어 혁신 중심 도시로 전환하겠다는 방침이다.

하 부시장은 "이번 협약은 인천이 세계 바이오 허브로 도약하기 위한 실행 기반을 마련한 것"이라며 "기업이 성장하기 좋은 바이오 생태계를 만들기 위해 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





박혜숙 기자



