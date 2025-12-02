올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

종로학원, 수험생 5170명 가채점 분석

올해 대학수학능력시험(수능)에서 최상위권 수험생에게는 영어, 중상위권에선 수학, 중위권에선 국어의 체감 난도가 가장 높았던 것으로 나타났다.

2일 종로학원은 2026학년도 수능 응시생 5170명의 가채점 현황을 분석한 결과 국어·수학·탐구 영역 원점수 합산 290점대 학생들의 평균 영어 점수는 93.4점으로 집계됐다고 밝혔다.

국어(97.7점), 수학(98.4점), 탐구(96.9) 평균 점수와 비교해 영어 점수가 가장 낮았다.

서울 중상위권 대학에 주로 진학하는 원점수 240점대 수험생 사이에선 수학 평균 점수가 가장 낮게 형성됐다. 국어는 81.6점, 영어는 82.6점, 탐구는 82.0점이었으나 수학은 80.9점이었다.

서울 소재 대학 진입권으로 여겨지는 200∼220점대 구간에서는 국어 점수가 최저였던 것으로 나타났다. 220점대 응시생의 평균 점수를 보면 수학이 76.2점, 영어가 78.4점, 탐구가 75.1점이었고 국어는 73.4점이었다. 200점대와 210점대 수험생의 국어 평균 점수 역시 각각 66.9점, 69.8점으로 다른 과목 중 점수가 가장 낮았다.

종로학원은 수험생들이 대학별 과목 가중치를 고려해 정시 지원 전략을 짜야 한다고 당부했다.

임성호 종로학원 대표는 "영어 비중이 낮은 서울대는 영어가 4∼5등급대 학생들도 국어점수에 따라 정시 합격 가능성이 있다"고 봤다.

올 수능 최대 변수로 꼽혔던 '사탐런'도 정시 지원 전략 수립에 있어 고려해야 하는 주요 요인 중 하나로 분석됐다.

종로학원 조사에 따르면 이번 수능에서 사회탐구만 2과목 선택한 응시생의 21.1%는 자연 계열 학과에 진학하기를 희망하는 것으로 파악됐다.

사회탐구 1과목과 과학탐구 1과목을 응시한 수험생의 경우 72.1%가, 과학탐구만 2과목 선택한 응시생은 89.7%가 자연계열 학과로 지원하겠다고 답했다. '과탐' 2과목 응시생들의 국·수·탐 평균 원점수는 248.0점으로, 사탐 1과목·과탐 1과목 응시생(229.0점)과 사탐 2과목 응시생(228.2점)보다 높았다.





