진안군가족센터, 11일 '온데이 크리스마스' 행사

캐롤 공연·플리 마켓 등 즐길거리 '풍성'

전북 진안군이 오는 11일 오후 5시 30분 진안군가족센터에서 '온데이(ON-DAY) 크리스마스 행사'를 연다.

2일 군에 따르면 이번 행사는 가족센터 이용 활성화와 가족 친화 문화 확산을 위해 마련됐으며 크리스마스 분위기를 느낄 수 있는 다양한 체험 프로그램과 공연이 준비돼 있다.

크리스마스 온데이 행사 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 자원순환 플리마켓을 함께 운영해 군민이 직접 참여하는 나눔 문화를 실천하며 자원의 재사용 가치를 되새기는 뜻깊은 시간도 마련된다.

이번 행사에는 진안군 가족이면 누구나 참여 가능하며, 체험 프로그램, 크리스마스 캐롤 공연, 플리 마켓 등의 다채로운 프로그램이 진행된다.

플리 마켓 운영을 위해 가정 내 미사용 물품 기부 참여를 독려하고 있으며, 깨끗한 상태의 재사용 가능한 물품이면 누구나 기부할 수 있다.

박주철 센터장은 "이번 행사가 군민들이 함께 즐기고 나누는 연말 축제일 뿐 아니라, 가족센터를 더 가까이에서 이해하고 활용할 수 있는 의미 있는 기회가 되길 바란다"며 "많은 가족이 참여해 크리스마스의 따뜻한 정서 속에서 서로의 마음을 나누고 가족애를 더욱 깊게 느끼는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



