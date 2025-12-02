서울시, '강북 집중' 모아타운 6곳 확정…총 8478가구 공급[부동산AtoZ]

노후 저층주거지 개선 및 주택 공급

성북·강북·동대문·중랑·마포구 모아타운 확정

성북구 정릉동 226-1번지 일대 모아타운 조감도. 서울시

서울시는 강북권인 성북·강북·동대문·중랑·마포구 등 모아타운 6개 지역을 확정해 총 8478가구를 공급한다고 2일 밝혔다.

시는 전날 제18차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 '성북구 정릉동 226-1일대 모아타운' 외 5건을 통과시켰다.

통과된 안건은 성북구 정릉동 226-1번지 일대 모아타운, 강북구 수유동 392-9번지 일대 모아타운, 동대문구 답십리동 489번지 일대 모아타운, 중랑구 중화2동 299-8번지 일대 모아타운, 마포구 창전동 46-1번지 일대 모아타운, 관악구 성현동 1021번지 일대 모아타운이다. 사업 추진 시 모아주택 총 8478가구(임대 1443가구 포함)가 공급된다.

성북구 정릉동 일대에는 모아주택 2개소를 통해 총 782가구(임대 69가구 포함)가 공급된다. 대상지는 도로가 세분화되고 경사가 높아 개발이 어려웠던 지역이다. 노후 건축물 비율이 67.5%, 반지하 주택은 68.8%에 이르는 노후 저층 주거 밀집지역으로, 환경 개선이 필요했던 곳이다.

이번 결정으로 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역으로 변경해 층수 및 건축규제 완화가 적용된다. 지하 2층에서 지상 29층으로 기존보다 248가구 늘어난 782가구가 조성된다. 이 외에도 주민운동시설, 휴게마당 등 공동이용시설과 함께 어린이집, 다함께돌봄센터, 근린생활시설도 조성된다.

강북구 수유동 392-9번지 일대 모아타운 조감도. 서울시

강북구 수유동에는 모아주택 5개소가 추진돼 기존 1725가구보다 늘어난 2595가구(임대 577가구 포함)가 공급될 예정이다.

이 지역은 신축과 구축 건축물이 혼재하고 기반시설이 부족해 주거환경이 열악하다. 이번 결정에는 용도지역 상향, 기반시설 정비 및 공공시설 계획 등이 포함됐다.

또 대상지는 협소한 도로폭과 주차난이 발생하는 곳인데 도로폭을 확장 및 보차분리를 진행한다. 특히 안전한 보행환경 조성을 위해 간선도로인 삼양로변에 차량 진출입 불허구간을 설정했다. 모아타운 내 진입도로 설정을 위해 기존 6m의 좁은 도로폭을 15m까지 확폭하고, 주 가로로 설정해 진입도로로 제공할 예정이다. 공원도 동측에 설치해 공원 활성화를 유도했다.

해당 지역은 반경 600ｍ 이내 가오리역, 화계역(우이신설선), 수유역(4호선)이 인접해 있는 트리플 역세권인데 시는 이번 사업이 지역 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

동대문구 답십리동 일대엔 모아주택 3개소를 통해 총 994가구(임대 216가구 포함)가 공급될 예정이다. 이곳은 노후·불량 건축물 비율이 92%에 이르고 내부도로도 협소하다. 높은 경사로로 인해 주민 불편도 있는 지역이다.

이번 사업으로 기존 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역으로 용도지역 상향해 사업성을 확보하고, 모아타운 내 주요 도로를 확폭해 보도 조성 등 교통 여건을 개선한다.

지하 2층에서 지상 23층으로 687가구 늘어난 994가구가 공급된다. 또 공공보행통로를 건립해 보행 접근성을 높이고 지하 주차장 설치 등을 통해 사업성을 향상할 예정이다.

중랑구 중화2동 일대 모아타운은 현재 공사 중인 가로주택정비사업 1개소와 모아주택 3개소 추진을 통해 총 1800가구(임대 286가구 포함)를 공급한다.

이 지역 역시 노후건축물 81%, 반지하 주택 70.2%에 이르는 노후 저층 주거밀집지역이다.

모아타운 관리계획은 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역으로 전면 상향해 사업성을 높였다. 도로 여건도 크게 개선한다. 주민공동시설(주민운동시설, 작은도서관, 어린이 놀이터 등), 공공공지 등 가로 활성화 시설 배치해 지역 주민이 이용할 수 있는 생활공간을 만든다.

시는 이번 계획이 무분별한 개발을 방지하고 지역 여건에 맞는 도로·공원 등 기반시설과 조화를 이루는 균형 있는 정비체계를 구축했다고 전했다.

마포구 창전동 46-1번지 일대 모아타운 예시도. 서울시

마포구 창전동 일대는 이번 계획(안) 통과로 향후 모아주택 1개소가 추진돼 총 298가구(임대 41가구 포함)의 주택이 2032년까지 공급될 예정이다.

이번 모아타운 지정으로 기존 222가구에서 298가구의 주택 공급이 가능할 것으로 전망된다. 계획에는 정비기반시설(도로, 공원) 확충, 사회복지시설 등 지역 필요 시설 공급, 특별건축구역 지정, 디자인 가이드라인도 담고 있다. 와우 근린공원과 창전 어린이공원을 연결해 보행환경도 개선한다.

관악구 성현동 일대에는 모아주택 4개소가 들어서 기존 대비 624가구가 늘어난 총 2009가구(임대 254가구 포함) 주택이 공급될 예정이다.

해당 지역은 구릉지형 정비 취약 주거밀집지역으로, 협소한 도로와 주차공간 부족 등 문제가 지적돼왔다. 2023년 모아타운 대상지로 선정돼 주민설명회, 서울시 전문가 사전자문, 주민공람 등의 절차를 거쳐 심의에 상정됐다.

이번 모아타운 관리계획(안)의 주요 내용은 사업추진구역의 용도지역 상향(제2종(7층 이하)→제3종일반주거지역), 정비기반시설(도로, 공원) 및 공동이용시설 확충 등이다. 가구 수 증가와 주변 대규모 아파트단지를 고려해 내부도로를 확폭하고 대지 안의 공지를 활용한 보도를 조성해 열악한 보행환경을 개선한다. 일부 도로의 단차 발생으로 인해 통행이 불편했던 구간의 도로 평탄화도 진행한다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



