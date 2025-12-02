BNK금융, 글로벌 현지직원 31명 초청… ‘BNK 글로벌 위크’ 개막

BNK금융그룹이 해외 현장에서 근무 중인 직원을 부산으로 초청해 그룹의 핵심가치와 디지털 전략을 공유하는 글로벌 연수를 진행한다.

BNK금융그룹은 1일부터 5일까지 부산 본점과 기장 연수원 일대에서 중국·베트남·캄보디아·라오스·카자흐스탄·우즈베키스탄 등 8개국에서 선발된 해외 현지직원 31명을 대상으로 '2025 BNK 글로벌 위크(Global Week)'를 운영한다.

해외 인력을 본사로 초청해 BNK의 기업문화를 직접 체감하게 하는 프로그램은 지난해 첫선을 보인 뒤 올해 2년 차를 맞아 교육 난이도와 체험 콘텐츠가 대폭 강화됐다.

참가자들은 BNK부산은행과 BNK캐피탈 소속 직원들로, 그룹 핵심가치·기업문화 연수, 디지털·AI 실습 교육, 내부통제·연체관리 등 실무 위주의 커리큘럼을 이수한다. 특히 BNK가 추진하는 AI 혁신(AX) 전략의 이해도를 높이기 위해 AI 실시간 통·번역 시스템이 연수 과정에 새롭게 도입됐다. 그룹은 이를 통해 언어 장벽을 최소화하고 교육 효과를 극대화한다는 계획이다.

교육뿐 아니라 지역 기반 체험 프로그램도 대거 마련됐다. BNK금융지주 본사 및 미음 IT센터 견학, BNK썸 여자프로농구단 경기 관람, 서울·부산 문화탐방 등이 포함된다. 2일 본점 스카이홀에서는 참여 직원들이 함께하는 '글로벌 화합의 밤'이 열려 국가·지역을 넘어선 교류의 장이 마련될 예정이다.

BNK금융그룹 관계자는 "BNK만의 금융 DNA와 지역 기반의 따뜻한 정서를 이해하는 것이 현지에서 신뢰받는 금융서비스를 구현하는 출발점"이라며 "해외 근무 직원들이 그룹과 더욱 깊이 연결될 수 있도록 다양한 글로벌 프로그램을 확대할 것"이라고 말했다.

BNK금융은 해외조직과 본사 간 연결성을 강화하고 글로벌 인재 경쟁력 제고를 위한 교육·교류 프로그램을 지속 확대할 방침이다.

BNK금융그룹은 중국·베트남·카자흐스탄 등 동남아·중앙아시아 신흥시장을 중심으로 8개국에서 해외 네트워크를 운영 중이다. 올해는 그룹 최초의 해외은행법인을 카자흐스탄에 설립하며 글로벌 사업의 질적 전환을 본격화했다. 디지털 금융 역량 강화와 국가별 특성을 반영한 현지화 전략도 병행하며 글로벌 성장 기반을 다지고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>