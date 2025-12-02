美, 英 의약품 관세 면제…英은 신약 가격 25% 인상 합의

글로벌 제약사 수익성 개선 전망

USTR "양국 간 의약품 무역 불균형 해소"

미국이 영국산 의약품에 대한 관세를 면제하기로 했다. 영국은 반대급부로 신약의 순가격을 25%로 인상하고 약가 규제를 완화하기로 합의했다.

미국 무역대표부(USTR)는 1일(현지시간) 이 같은 내용을 골자로 양국이 의약품 관련 협정을 체결했다고 밝혔다.

이번 합의에 따라 영국 정부는 지난 10년간 축소해 온 국민보건서비스(NHS)의 혁신 신약 지출을 확대하고, 신약 구매 순가격을 25% 올리기로 했다. 그동안 NHS가 지나치게 낮은 약가 정책을 유지해 왔다는 지적이 제기됐는데, 이번에 영국은 이를 조정하는 방향으로 정책을 선회했다. 영국에서 시장 점유율이 큰 미국 제약사들을 비롯한 글로벌 제약사들에게 직접적인 혜택이 돌아갈 것으로 보인다.

또한 영국은 '브랜드 의약품 가격·접근성·성장 자율제도'(VPAG)에 따라 제약사들이 NHS에 지급하던 환급률을 내년 15%로 낮추고, 향후에도 이 수준을 넘지 않도록 유지하겠다고 약속했다. 기존 환급률은 약 23% 수준인 것으로 알려졌다. 환급률 감소는 제약사의 수익성을 높이는 조치로 평가된다.

미국은 이에 상응해 영국산 의약품과 의약품 원료, 의료 기술 등을 무역확장법 232조 관세에서 제외하고 도널드 트럼프 대통령 임기 동안 영국의 약가 정책을 무역법 301조 조사 대상으로 삼지 않기로 했다. 이는 사실상 영국산 의약품에 대한 품목별 관세를 부과하지 않겠다는 결정이다.

USTR은 이번 협정이 양국 간 의약품 무역 불균형 해소에 기여할 것으로 기대했다.

제이미슨 그리어 USTR 대표는 "미국 환자들은 동일한 의약품에 대해 다른 선진국보다 상당히 높은 가격을 지불하며 사실상 외국의 약가를 보조해 왔다"면서 "트럼프 행정부는 다른 무역 파트너들의 약가 정책도 검토하고 있으며, 이들이 협상을 통해 (영국과) 같은 기준을 따르길 기대한다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



