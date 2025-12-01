본문 바로가기
경찰, 쿠팡 개인정보 유출 은폐 의혹에 “필요하면 수사”

임춘한기자

입력2025.12.01 12:00

중국 국적자 용의자 포함
고객센터에 협박 이메일

경찰은 1일 쿠팡의 개인정보 유출 사태 은폐·축소 의혹과 관련해 "필요하면 수사할 것"이라고 밝혔다.


쿠팡 본사. 윤동주 기자

쿠팡 본사. 윤동주 기자

서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "(쿠팡의) 기술적인 취약점 등 부분도 조사할 예정"이라고 말했다.

쿠팡에서 근무했던 중국 국적 직원이 고객 정보를 유출했다는 의혹을 제기하고 있으나 경찰은 신중한 입장이다. 경찰 관계자는 "(중국 국적자는) 경찰에서 확인해 준 적이 없다"며 "용의자로 포함해서 수사 중"이라고 밝혔다.


경찰은 쿠팡이 '유출 정보를 공개하겠다'는 협박 메일을 받은 것에 대해서는 "쿠팡 고객센터 메일 계정으로 지난달 25일에 온 것은 사실"이라며 "경로는 수사하고 있다"고 말했다.


서울청 사이버수사대는 지난 21일 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했으며, 25일 쿠팡의 고소장을 접수해 수사로 전환했다.

쿠팡은 고소장에서 정보통신망법상 정보통신망 침입 혐의로 '성명불상자'를 수사해달라고 요청했다.


앞서 쿠팡은 지난 19일 최초 신고 당시 4536개 계정에서 고객명·이메일·주소 등의 정보가 유출된 것으로 파악했으나 조사 과정에서 유출 규모가 3379만개 계정으로 확대된 것으로 확인됐다.


쿠팡 측은 고객 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록에 입력된 정보 등이 유출됐지만 결제 정보와 로그인 정보 등은 유출 대상에 포함되지 않았다고 설명했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
