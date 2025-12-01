본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 세계 무대 공략 성공…9233만 달러 수출상담 성과 달성

이종구기자

입력2025.12.01 10:58

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도, ‘MEDICA 2025 & 해외바이어 초청 통합 수출상담회’서
9233만 달러 수출상담…세계 의료시장 공략·글로벌 판로 확대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 세계 최대 규모 의료기기 전시회인 '독일 MEDICA 2025' 참가(11월 17~20일)와 원주 오크밸리에서 개최된 '2025 해외바이어 초청 통합 수출상담회'(11월 26~27일)를 통해 총 1027건, 9233만 달러(한화 약 1361억원) 규모의 수출 상담 및 3284만 달러(한화 약 484억원) 규모의 계약 추진 성과를 달성했다고 1일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

도에 따르면 '독일 MEDICA 2025' 참가를 통해 지난 2014년 첫 참가 이후 역대 최대 규모의 계약 추진 성과(1009만 달러)를 달성했고, '2025 해외바이어 초청 통합 수출상담회'에서도 2275만 달러 규모의 계약 추진 실적을 기록하며 가시적인 성과를 거두었다.


도는 이번 해외 전시회 참가와 수출상담회 개최를 통해 강원 의료기기 산업의 글로벌 경쟁력을 재확인했으며, 다양한 품목을 보유한 도내 수출기업과 해외 바이어 간 1:1 매칭 상담 지원으로 해외 판로 개척과 수출 기반 확장을 위한 실질적인 기회를 제공했다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "경쟁력 있는 글로벌 전시회 참가와 수출상담회 개최뿐 아니라 온·오프라인을 아우르는 다양한 수출지원 정책을 지속 추진하여, 도내 기업의 해외 진출과 지속 가능한 글로벌 경쟁력 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

새로운 이슈 보기