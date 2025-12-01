본문 바로가기
한화투자증권, '美주식 투자지원금 최대 100달러 이벤트' 실시

송화정기자

입력2025.12.01 09:36

한화투자증권은 '미국 투자지원금 최대 100달러 이벤트'를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 12월 31일까지 진행하며 비대면 해외주식 생애 최초 신규 고객 및 휴면 고객을 대상으로 한다. (단, 영업점 계좌 보유 고객, 제휴 계좌, 법인, 스탁론, 외국인 등은 제외)


한화투자증권은 이벤트 신청 고객에게 1년간 미국 주식 모바일 거래수수료 0% 혜택과 달러 환전 우대 90% 혜택을 제공한다. 또한 이벤트 기간 동안 미국 주식을 1000달러 이상 거래한 고객에게는 최소 1달러에서 최대 100달러 투자지원금을 랜덤 추첨으로 받을 수 있는 기회가 주어진다. (단, 미국 주식 소수점 거래 금액 제외, 제세공과금 고객 부담)

홍원일 한화투자증권 e-biz본부 상무는 "미국 주식 투자자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객이 쉽고 편하게 거래할 수 있도록 비대면 투자환경을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
