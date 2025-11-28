본문 바로가기
금산군, 지역 농산물 온라인 판매 위한 '라이브커머스' 첫 방송

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.28 11:11

제품 소개·실시간 질의응답·구매 연계 등 추진...온라인 판로 확대 기반 마련

라이브커머스 스튜디오 내부 전경(사진=금산군 제공)

라이브커머스 스튜디오 내부 전경(사진=금산군 제공)

금산군이 오는 12월 4일 지역 농산물의 온라인 판매를 위한 '라이브커머스' 스튜디오의 첫 방송을 송출한다.


이번 방송은 지역 농가가 생산한 대표 농산물을 중심으로 제품 소개, 실시간 질의응답, 온라인 구매 연계 등 콘텐츠가 진행될 예정이다.

농업인들은 방송 경험을 바탕으로 온라인 유통 구조를 체험하고 향후 스스로 라이브커머스를 운영 능력을 갖춰 나갈 수 있다.


특히, 기존 농산물 판매 방식에 추가로 온라인 판로가 확대됨에 따라 지역 농가 수익이 증가할 전망이다.


군은 농업인의 디지털 판매 역량 향상과 비대면 유통 환경 변화에 대응하기 위해 올해 스튜디오 조성을 추진해 왔다.

전문 촬영 장비, 조명, 음향 시설 등을 갖춘 스튜디오에서 지역에서 생산되는 농특산물을 실시간으로 소개하고 소비자와 직접 소통하는 시간을 지속해서 가질 예정이다.


군은 실전형 온라인 판매 인력을 양성하기 위해 라이브커머스 교육 및 실습 프로그램도 함께 운영할 계획이다.


안준형 기술지원과 담당자는 "라이브커머스가 농업인의 새로운 판로 확대 수단으로 자리 잡고 있다"며 "금산 농산물 브랜드 가치를 높여 농가 소득 증대에 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적인 콘텐츠 제작과 교육을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
