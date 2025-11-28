고창군, 내년 본예산 8천802억 편성…군의회 제출

전년比 308억 증가

전북 고창군이 8802억원 규모로 편성된 2026년도 예산안을 고창군의회에 제출했다.

28일 군에 따르면 전년대비 3.62%인 308억원이 늘어난 규모로 회계별로는 일반회계 294억원, 특별회계는 14억원이 각각 증액됐다.

내년도 예산안은 철저한 세출 구조조정과 불필요한 경상경비 절감을 통해 재정 운용의 건전성을 확보하고, '재정의 효율적인 배분'을 목표로 편성했다. 특히 서해안권 관광개발 사업을 비롯한 민선 8기 전략사업과 지역화폐 발행 등 민생경제 활력에 집중했다.

문화관광·교육 분야로는 ▲노을·생태갯벌플랫폼 조성사업(56억원) ▲농촌관광 스타 마을 조성사업(24억원) ▲고창읍성 풍류 체험시설 조성사업(16억원) ▲서해안 선셋 드라이브 명소화 사업(50억원) 등이다.

산업·중소기업 및 에너지 분야는 ▲고창사랑상품권 발행지원사업(61억원) ▲신재생에너지 융복합 사업(27억원)이 포함됐다. 사회복지에는 ▲고창군 결혼장려금(1억원)을 편성하여 당초 100만원이던 결혼장려금을 200만원으로 확대 지원한다.

보건 분야에는 ▲사람유두종바이러스(HPV) 및 백일해 무료 백신(0.6억원)을 신규 편성하여 촘촘한 보건 서비스를 제공한다. 공공질서와 안전 분야에 ▲풍수해 생활권 종합정비사업(35억원) ▲자연재해위험지구 정비사업(118억원) ▲급경사지 정비사업(10억원)이 포함됐다.

심덕섭 군수는 "내년은 민선 8기의 사업을 성공적으로 마무리하고 추진 중인 사업의 완성도를 높일 수 있도록 재정을 전략적으로 운영하겠다"며 "전 분야에서 군민이 체감할 수 있는 변화를 끌어낼 수 있도록 모든 역량을 모으겠다"고 말했다.

내년 예산안은 제320회 고창군의회 제2차 정례회의 심의를 거쳐 최종 확정된다.





