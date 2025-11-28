중기부, 금감원과 '모험자본 생태계와 상생금융 활성화' 업무협약

금융시장-중소·벤처기업 간 소통 강화

애로 개선방안 논의하기로

다양한 협력 과제 도출해 시행

중소벤처기업부는 금융감독원과 함께 '모험자본 생태계와 상생금융 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

중기부와 금감원은 금융시장과 혁신 중소·벤처기업 간 연결 역할을 적극적으로 수행하기 위해 이번 업무협약을 체결하기로 했다. 최근 생산적 금융이 강조되면서 금융업계 전반에서는 모험자본 공급 확대 계획을 발표하고 있다. 이에 따라 효율적인 모험자본 공급을 위해 금융시장과 중소·벤처기업 간 긴밀한 소통이 필요하다는 판단에서다.

이번 업무협약을 통해 중기부·금감원·유관기관 협의체는 위험가중치 등 금융권의 벤처투자를 제약하는 건전성 규제 및 중소·벤처기업 금융 애로 개선방안을 논의하고, 연기금·퇴직연금 등 다양한 자금이 벤처투자를 통해 안정적인 수익을 거둘 수 있도록 다양한 협력 과제를 도출해 추진하기로 했다.

전체 벤처투자 시장을 조망하기 위해 통계를 고도화하고 투자자 및 피투자기업 보호를 강화하기 위한 모험자본 관리·감독 협력 강화도 추진한다. 아울러 모험자본이 취지에 맞게 공급되도록 기술보증기금이 보유한 기술평가정보, 벤처투자 업계가 보유한 유망기업 정보 등을 금융권에 공유해 유망 중소·벤처기업에 대한 투·융자 이어달리기를 유도한다.

금융회사와 중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위해 상생금융지수의 시장 안착, 동반성장대출 활성화 등 상생금융 확산을 위한 협업도 본격화한다.

한성숙 중기부 장관은 "K-벤처·스타트업의 도전과 혁신은 복합위기를 돌파할 최선의 성장동력으로, 이들이 AI·딥테크 시대를 선도할 유니콘·데카콘으로 도약할 수 있도록 충분한 성장자금을 뒷받침하는 것이 중요하다"며 "오늘 업무협약을 시작으로 글로벌 벤처 4대 강국 도약과 이를 뒷받침하는 연 40조원 벤처투자 시장 조성을 위해 양 기관이 다양한 협력 과제를 추진해나가겠다"고 말했다.

이찬진 금감원 원장은 "모험자본 정책의 성패는 기업의 성장단계별로 적시에 자금이 공급되고 회수될 수 있는 시스템 구축에 달려 있다"며 "기업성장집합투자기구(BDC), 종합투자계좌(IMA), 발행어음 등을 통한 생산적 부문으로의 자금흐름 대전환 추진 과정에서 모험자본이 취지에 맞게 활용되도록 충실하게 관리·감독해 나아가겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>