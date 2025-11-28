본문 바로가기
모두싸인, KISA ‘보안 취약점 신고포상제’ 공동 운영 협약 체결

김철현기자

입력2025.11.28 08:55

선제적 해킹 대응 및 개인정보보호 강화 박차

모두싸인은 한국인터넷진흥원(KISA)과 '보안 취약점 신고포상제'를 공동 운영한다고 28일 밝혔다. 보안 취약점 신고포상제는 화이트해커와 같은 외부 보안 전문가가 자사 서비스의 보안 취약점을 제보하면 포상금을 지급하는 제도다.


디지털 전환 확산으로 계약·문서 데이터를 노린 사이버 공격이 증가하면서 전자문서·전자계약 서비스에 대한 보안 요구 수준이 크게 높아지고 있다. 모두싸인은 이번 협력을 통해 침해 시나리오 기반 모의훈련과 인프라 취약점 점검을 강화해 해킹 위협에 대한 대응 역량을 높인다는 계획이다.

한국인터넷진흥원 디지털위협대응본부 이동근 본부장(왼쪽)과 모두싸인 김진범 CISO(정보보호 최고책임자)가 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 모두싸인

한국인터넷진흥원 디지털위협대응본부 이동근 본부장(왼쪽)과 모두싸인 김진범 CISO(정보보호 최고책임자)가 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 모두싸인

모두싸인은 그동안 전자서명법·개인정보보호법 준수, 금융권 수준의 데이터 암호화, 접근 통제 강화, 위·변조 방지 기술 적용, 로그 기반 감사체계 구축 등 민간·공공·금융 분야에서 요구하는 높은 보안 수준을 충족해왔다.

또한 사칭·피싱·악성 메시지 등으로 인한 사회적 피해 사례가 증가함에 따라 이용자 보호를 위해 보안 안내를 강화하고, 의심 문서 신고 및 차단 프로세스 고도화 등 선제적 예방 활동도 병행 중이다.


이영준 모두싸인 대표는 "모두싸인은 기업과 개인의 중요한 정보를 다루는 만큼 보안은 서비스 품질을 좌우하는 핵심 요소라고 생각한다"며 "고도화되는 해킹 위협에 대응하기 위해 선제적인 점검과 투자를 지속하고, KISA와 함께 대한민국에서 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 전자서명 서비스를 제공하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
