본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]빽다방, 연말 크리스마스 시즌 한정 메뉴 8종

한예주기자

입력2025.11.28 08:27

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

라떼·스무디·아이스크림·과일티·베이커리 등

더본코리아 의 커피전문점 브랜드 빽다방이 연말 크리스마스 시즌을 맞아 시즌 한정 메뉴 8종을 출시한다고 28일 밝혔다.


빽다방은 'HAPPY & SWEET, MERRY PAIKS CHRISTMAS'를 테마로 ▲메리 더블넛츠 초코라떼 ▲골든 자바칩 스무디 ▲초코브라우니 요거트아이스크림&소프트 ▲사과품은 유자티 ▲포도열린 민트트리티 ▲올리브치아바타칩 ▲생크림 카스텔라 ▲호두카라멜 시나몬롤 총 8종을 선보인다.

더본코리아 빽다방 연말 크리스마스 시즌 한정 메뉴 8종. 더본코리아

더본코리아 빽다방 연말 크리스마스 시즌 한정 메뉴 8종. 더본코리아

AD
원본보기 아이콘

시즌 대표 메뉴인 '메리 더블넛츠 초코라떼'는 진한 초코라떼에 헤이즐넛·토피넛을 더했으며, '골든 자바칩 스무디'는 카라멜소스와 초코 스무디, 자바칩의 바삭한 식감이 어우러져 조화로운 맛이 특징이다. 두 음료 모두 휘핑크림 위에 카라멜소스 드리즐과 미니 브라우니 토핑을 올렸다. '초코브라우니 요거트아이스크림&소프트'는 아이스크림 위에 초코소스 드리즐과 브라우니 조각을 듬뿍 올린 메뉴다.


과일티 라인업으로는 유자와 사과향이 어우러진 '사과품은 유자티'와 청포도에 민트의 청량감이 더해진 '포도열린 민트트리티'를 선보인다. 두 메뉴는 아이스 음료로 주문할 경우 레드스타 나타드코코 토핑이 추가돼 쫀득한 식감까지 즐길 수 있다.


연말 분위기에 어울리는 베이커리 메뉴도 함께 출시한다. 담백하고 바삭한 식감에 올리브 풍미를 살린 '올리브치아바타칩', 달콤한 생크림이 어우러진 '생크림 카스텔라', 따뜻한 시나몬 향과 카라멜·호두 풍미가 어우러진 '호두카라멜 시나몬롤' 등으로 구성됐다. 단, '호두카라멜 시나몬롤'은 12월3일부터 판매된다.

빽다방 관계자는 "연말 특유의 포근한 분위기를 고객분들이 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 빽다방만의 노하우를 반영한 겨울 시즌 메뉴를 준비했다"며 "달콤한 라떼와 아이스크림부터 상큼한 과일티, 베이커리 등 취향에 따라 즐길 수 있는 다채로운 라인업으로 고객분들의 연말이 더욱 풍성해지길 바란다"고 전했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기